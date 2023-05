Czas na lubuski finał Pucharu Tymbarku. Moc piłkarskich emocji na stadionie w Lubsku

– Podczas finałów ogólnopolskich na stadionie PGE Narodowym w kategorii U-12 chłopców drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą w pięknym stylu pokonała rywali z Warszawy - wspomina Adam Bogdański, koordynator wojewódzki Pucharu Tymbarku w województwie lubuskim. – Decydujący gol padł po strzale z rzutu wolnego w ostatniej minucie meczu. To świetny przykład na to, że zawody sportowe nie są tylko dla dzieci z większych miast. Wydaje się, że najwyższy poziom piłki nożnej reprezentuje kilka dużych ośrodków, to jednak mniejsze miasta także pokazują pasję do piłki, która znajduje odzwierciedlenie w wynikach.