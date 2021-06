Czas na porozumienie ponad podziałami? Gorzowscy radni PiS apelują w sprawie Polskiego Ładu

Zachęcają do zgodnej współpracy

Opracowany przez Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy Polski Ład ma być kompleksową strategią przezwyciężenia skutków pandemii oraz szansą na gospodarczą odbudowę. Jego główne postulaty to między innymi niższe podatki, zwiększenie wydatków na służbę zdrowia, inwestycje generujące nowe miejsca pracy oraz liczne działania prorodzinne. Zaproponowane przez partię rządzącą rozwiązania nie spotkały się jednak z aprobatą opozycyjnych parlamentarzystów, którzy konsekwentnie je krytykują, twierdząc, że założenia Polskiego Ładu są zbyt ogólne, mało realne i niesprawiedliwe wobec niektórych grup społecznych.

- Mająca miejsce w ostatnim czasie destrukcyjna postawa posłów i senatorów z Koalicji Obywatelskiej, która stawiała sobie za cel zablokowanie i włączenie do bieżącego sporu politycznego Krajowego Planu Odbudowy wymaga stanowczej dezaprobaty. Sprawy związane z walką na rzecz pokonania pandemicznego kryzysu wymagają wspólnego wysiłku i oczekiwanej przez wszystkich obywateli narodowej zgody. Dlatego zwracamy się do polityków Koalicji Obywatelskiej, aby dołączyli do proeuropejskich działań prawicy w sposób faktyczny, a nie pozorowany - mówi wiceprzewodniczący rady miasta z PiS Sebastian Pieńkowski.