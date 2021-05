Czeka nas gwałtowne załamanie pogody. Ostrzeżenie IMGW dla Lubuskiego

Nad Lubuskiem przejdą burze

Poniedziałek, 10 maja, będzie słoneczny, termometry pokażą do 26 st. C. Jeszcze cieplej będzie we wtorek. W cieniu będzie 28 st. C, w słońcu powyżej 30 st. C.

W środę przyjdzie załamanie pogody. Nad zachodnią i południową Polską pojawią się gwałtowne burze z intensywnymi opadami deszczu, gradem i silnym wiatrem. Termometry w naszym regionie pokażą 25 st. C.

Czwartek, 13 maja, będzie kolejnym burzowym dniem. Powietrze ochłodzi się do ok. 17 st C.

W piątek nie będzie już padać. Powrócą jednak typowo wiosenne temperatury. Przez kolejne dni termometry wskazywać będą ok. 15 st. C. Na ocieplenie będziemy musieli poczekać do ostatniego tygodnia maja.

Co oznacza ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Stopień zagrożenia 1 to najniższy w skali zagrożeń. Dotyczy wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Podczas burz można spodziewać się zakłóceń w pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenia pożarowego.