Częściowe zaćmienie Słońca na żywo. Lubuskie będzie miało doskonałą widoczność! Skąd obserwować? W jakich godzinach? Michał Korn

Częściowe zaćmienie Słońca będzie widziane z Polski w czwartek, 10 czerwca 2021. To nie lada gratka dla fanów astronomii, bowiem zjawisko to będziemy mogli obejrzeć po raz pierwszy od sześciu lat. Lubuszanie mogą czuć się uprzywilejowani, ponieważ to właśnie na zachodzie zjawisko ma być najlepiej widoczne! Czy pogoda dopisze?