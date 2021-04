Człowiek, który uratował pałac i park w Zatoniu? - Jeden z wielu - odpowiada

O nie. Wszystko rozpoczęło się w 1996 roku, gdy liceum, w którym uczyłem, odwiedził angielski historyk Anton Bantock , autor podręczników do historii Anglii, świetny rysownik, znawca architektury. Miał lekcje angielskiego w terenie. W wolnym czasie podróżowaliśmy po okolicy. Jednym z odwiedzanych miejsc było Zatonie i nagle on nie chciał stąd wyjechać. A ja przecież tutaj byłem wiele razy i nic porażającego tutaj nie znalazłem. Mój gość kolejny dzień spędził w bibliotece, a że znał siedem języków, był w stanie wycisnąć wszystko z dostępnych źródeł. Przekazał mi szczegóły, wymienił wielkie nazwiska, a ja poczułem… wstyd.

Sekrety pałacu księżnej Dino

Też. Zacząłem przyjeżdżać tutaj z uczniami na żywe lekcje historii. Czytaliśmy kroniki księżnej Dino i listy jej matki do księcia Stanisława Augusta Poniatowskiego. Przy okazji oczyściliśmy z krzewów wnętrze ruiny, odgruzowaliśmy misę fontanny. Nie to jednak było najważniejsze. Oto uczniowie z tym miejscem zaczęli się identyfikować. Co przekonało mnie, że podziw i szacunek dla tego miejsca to nie tylko odczucie dwóch historyków, ale i młodzież jest głodna takich historii i miejsc, które pozwolą im się identyfikować z regionem, w którym się urodzili i żyją. Nikt z nich nawet nie pomyślał o tym, aby używać tu takich przymiotników jak „poniemieckie”, czy „obce”. To było już ich miejsce.

Tak, to odblokowało bardzo wiele zaciągniętych hamulców. Nie myślałem tymi kategoriami także, gdy wyprzedałem cały majątek po to, aby zamieszkać tuż obok pałacu. I pierwsze, co zauważyłem… Pałac i park topograficznie znajdowały się w centrum wsi, ale wieś odwracała się tyłem od tego miejsca, ludzie od niego uciekali.

Poznaj zakamarki pałacowego parku w Zatoniu

To też był wstyd?

Nie, raczej to była wstydliwa przestrzeń, rozsypujące się mury i dzikie wysypiska śmieci w chaszczach. Wspólnie musieliśmy się przekonać, że warto zwrócić się frontem do pałacu, parku, jak było to przez wieki. Ludzie oswajali się z tym, że właśnie to miejsce jest czymś, co nas wyróżnia, z którego powinniśmy być dumni. A wstyd? Cóż, z pałacowych cegieł powstało kilka stodół, w młodości wielu bawiło się, rzucając kamieniami do celu w sztukaterie… I nie krytykuję tego, gdyż takie też było przez lata stanowisko władz i przyzwolenie. Im szybciej zniknie to co poniemieckie, przestanie kłuć w oczy, tym szybciej poczujemy się u siebie.

Dziś jestem pod wrażeniem utożsamiania się zatonian z tym miejscem

.

To efekt pracy wielu osób. Nagle przestano mówić „ten pałac”, a mówi się „nasz pałac”, nie mówi się „ta księżna”, ale „nasza księżna”. Bo i trwało przez kilka lat pospolite ruszenie, systematycznie porządkowaliśmy park, ruiny pałacu, karczowaliśmy, wywoziliśmy ciężarówkami śmieci, odnajdywaliśmy ślady świetności. Dla mnie przełomem było to wszystko, co zadziało się wokół ruiny kościoła.