- Czułem zawsze, że jestem w dobrym miejscu i mam dużo przestrzeni dla siebie wokół - mówi artysta malarz Andrzej Bembenek z Zielonej Góry

– Zajmuję się jedną z najstarszych możliwości pozostawiania po sobie śladów. Po prostu maluję obrazy – mówi Andrzej Bembenek, artysta malarz z Zielonej Góry, który w tym roku obchodzi 25 – lecie pracy twórczej. Na co dzień jest nauczycielem. Cieszy się, praca daje komfort tworzenia tego, co chce, bo gdyby najpierw miał malować to, co się sprzedaje, a dopiero później to, co chce, to nie byłoby mowy o wolności twórczej.

Andrzej Bembenek jest absolwentem Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej w Zielonej Górze, który znalazł się na drodze jego edukacji przypadkowo. Pochodzi z Podkarpacia, dlatego kierował najpierw swoje ścieżki na Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Tam zdał egzaminy, ale jako wolny słuchacz za opłatą. Mógł również studiować w Zielonej Górze, więc wysłał dokumenty listem poleconym i dostał się. To tutaj poznał swoją żonę Annę. Od 25 lat podpisuje wystawy i katalogi, jako zielonogórzanin, chociaż nie pochodzi z tego miasta. Ale tutaj znalazł dom i miejsce twórczej pracy. Po pierwszych studiach zaczął pracować jako nauczyciel rysunku i malarstwa w liceum plastycznym. A potem ukończył drugie studia na kierunku malarstwo. Jeszcze później, kiedy pracował już w Medycznym Studium Zawodowym postanowił zrobić doktorat. Średnio otwiera jedną wystawę w roku.

– Zajmuję się jedną z najstarszych możliwości pozostawiania po sobie śladów. Po prostu maluję obrazy – przyznaje, kiedy zaczynamy rozmawiać. Jak wspominasz studia w Zielonej Górze?

W Instytucie Sztuki i Kultury Plastycznej na kierunku wychowanie plastyczne przede mną były tylko dwa roczniki. Wszystko było rozwojowe i bardzo fajne. Była świetna grupa ludzi, Rysiu Woźniak, Janek Berdyszak, Iza Gustowska. Czuło się ich obecność. Kiedy pojawiałem się u kolegów na akademii, nie czułem się wyautowany. Byli ciekawi tego, co dzieje się w Zielonej Górze. To był czas, kiedy Festiwal Sztuki Nowej, na czele którego stał Zenek Polus, miał swój powrót. Dużo się fajnego działo takiego pozakademickiego, nie wiem, czy nowatorskiego, ale była dobra energia. Miło wspominam ten czas. Studenci przyjechali z różnych miejsc w Polsce. To był ciekawy miks. To nie była zbiorowość z regionu, ale miejscowa aktywność została pomieszana z ogólnopolską kreatywnością różnych, ciekawych osób. Zaangażowanie wykładowców takich, jak Paulina Komorowska – Birger czy Jacek Dłużewski, było energetyczne. Dawało możliwość swobody poruszania. To się wydawało w swojej świeżości fajne. Czuło się, że to jest szansa.

Czy myślisz, że dla twojej ścieżki zawodowej miało znacznie to, że skończyłeś uczelnię w Zielonej Górze? Czy czułeś z tego powodu jakiś kompleks, albo to, że w jakichś kręgach mogli cię nie docenić, bo skończyłeś studia w Zielonej Górze? Jesteś niesamowicie prężnym artystą, ale może byłbyś lepiej potraktowany?

Pamiętam, że było i tak, i tak. Z jednej strony byłem trochę zły, że nie stać mnie było, żeby być wolnym słuchaczem, zapłacić odpowiednią kwotę i wynająć jakieś mieszkanie w Krakowie. Z drugiej strony tutaj czułem większą swobodę. Tam pewnie wszedłbym w tryb akademicki.

Trochę czułem, że to nie jest akademia, ale z dzisiejszej perspektywy nie żałuję tego. Tym bardziej, że później podjąłem wyzwanie, żeby zrobić doktorat, który uporządkował pewne rzeczy w mojej twórczości artystycznej. Ale jak wracałem do siebie na Podkarpacie, to wszyscy byli po akademiach, a ja nie. Z drugiej strony promowałem to miejsce. Byłoby niesprawiedliwe powiedzieć, że tu był jakiś obciach. Też się dużo ciekawego się działo. Jestem temu miejscu i osobom, które tu spotkałem niezwykle wdzięczny za to, że może tak nie akademicko, trochę koleżeńsko, bardziej otwarcie to wszystko było prowadzone, może nieporadnie. Ale ta relacja była tak budowana, że ona bardziej ode mnie wymagała. To nie było tak, że jesteś u profesora Nowosielskiego, czy u kogoś innego i samo to, buduje ciebie, tutaj miejsce wymagało większej aktywności, jakieś refleksji, że muszę coś dodatkowego wykreować. Młodzi twórcy zaraz po uczelniach sami uczyli się być dydaktykami. Byli profesorowie, którzy przyjeżdżali, a na miejscu byli asystenci, z którymi dzieliły nas cztery – pięć lat różnicy wieku. To było fajnym miksem.

Czy czujesz się związany z Zieloną Górą? Czy ona cię ukształtowała? Ma wpływ na twoją twórczość?

Zielona Góra jest fajnym miejscem. Osobiście w kontakcie z Zenkiem Polusem czy Wojtkiem Kozłowskim czuło się emanację sztuką najnowszą. Tworzyła się taka przestrzeń, która daje szansę. Nie czułem się w tym komfortowo. Pojawiały się instalacje i wideo. To nie była moja bajka. Jak zobaczyłem taką instalację – martwą naturę, to wydawało mi się, że ktoś posprzątał pracownię, zrzucił wszystko na bok i czekałem, aż coś ułożą. Na akademii martwe natury miały inny charakter, przedmioty, stolik, draperia. Wszedł prof. Zenek Polus i powiedział, żeby każdy zadał pytanie. Użyłem swoich umiejętności akademickich, bo tak byłem kształcony w liceum. Tutaj tego nie uczono, nie mówię, że to jest potrzebne, ale ja dla siebie potrzebowałem tego. Mogę w każdej chwili wykonać poprawne studium rysunkowe czy malarskie portretu czy martwej natury, czy pejzażu, bo tych umiejętności uczono nas w liceum.

Czułem zawsze, że jestem w dobrym miejscu i mam dużo przestrzeni dla siebie wokół. Jak się jedzie do dużego miasta to jest lekko przytłaczające. Lubię tutaj wracać. Nie mówię, że to przytłoczenie tam jest złe. Jeżdżę tam z wystawami. Lubię jak dużo się dzieje. Jak tu przyjeżdżam, mam wyciszenie, taki czas, żeby przetrawić wszystkie impulsy, które zbieram, ten szum tramwajów, hałas miasta. Bardzo to lubię i tym się ładuję. Zielona Góra jest supermiejscem, do którego wracam i mogę sobie to wszystko przetworzyć, a później znowu wyjechać. Miejsce do złapania oddechu po ładowaniu się w różnych innych miastach, to fantastyczne miejsce. Myślę, że dobrze trafiłem.

Czym jest dla ciebie malarstwo? Co malujesz? Opowiedz tak, jakbyś miał opowiedzieć o tym osobie niewidomej? Mógłbyś realistycznie malować, ale wybrałeś inną drogę. Dlaczego?

Zajmuję się wizerunkiem, tożsamością każdego z nas, poszczególnych ludzi, którzy żyją wokół mnie. Wychowałem się w małym miasteczku, niedaleko dworca PKP. Ten dworzec zawsze w moim życiu się przewijał. Ten huk, syk, dym, trakcje elektryczne itd. Zawsze lubiłem, jak ciuchcia, puch, puch, puch, przejeżdżała i terkotała. Chodziłem do taty, który pracował na tartaku obok dworca i zawsze wiedziałem, kiedy jest 16.10, bo pociąg wyznaczał pewne cykle. Przemieszczał się kilka razy w ciągu dnia. Nie trzeba było mieć zegarka. Wtedy więcej się jeździło pociągami. Bardzo lubiłem tę całą otoczkę dotyczącą przemieszczania się na dworzec, oczekiwania na poczekalni, ten tłum ludzi, rozmowy, zapach dymu. Nie miałem pomysłu, aby do tego tematu wrócić. Dopiero, jak zacząłem pisać doktorat, musiałem się głębiej zastanowić nad tym, czego ja chcę. Co mnie interesuje, czy tylko malowanie, odtwarzanie, wymyślanie, które też było atrakcyjne. Pomyślałem sobie, że zajmę się tym tematem związanym z pamięcią miejsc, z podróżami, zacząłem szukać dworców kolejowych, które pamiętałem z dzieciństwa. Trafiłem na stare zdjęcia, zacząłem je malować, najpierw realistyczne. Opuszczone dworce dawały mi swobodę przywrócenia pamięci, jak to było kiedyś. Po kilku pracach spodobało mi się to, co się dzieje wokół dworca. Kolejny etap objął poszukiwania opuszczonych, połamanych trakcji. Zacząłem w tym grzebać. Te słupy, które są zostawione w przestrzeni pejzażu, a które kiedyś czemuś służyły, one też muszą mieć swoją tożsamość. Skojarzyłem je z czymś takim, jak u nas w systemach korporacyjnych. Pracuję w szkole. Szkoła też jest systemem korporacyjnym. Wchodzisz, wykonujesz zadanie. Jesteś chemikiem czy biologiem, jak nie dajesz rady, wymieniamy cię na kogoś innego. Nie ma problemu. Wiadomo, że w dużych korporacjach te osoby są zatracane, wykonują szereg różnych czynności, które nie oddają ich tożsamości. Kreujemy wizerunek siebie, po to by spełniać pełne role przypisane nam w firmach, czy na jakimś dziale, czy w pokoju, a później okazuje się, że tak naprawdę nie jesteśmy tym, kim byliśmy przez te 30 lat i jesteśmy rozczarowani, bo chcieliśmy od życia czegoś innego, ale musieliśmy wykonywać te czynności, pełnić tę rolę, być tym aktorem. Pomyślałem, że spróbuję odnaleźć w tych elementach (to bardzo takie aroganckie), tę prawdziwą tożsamość tych słupów. Być może one też czują. Część z nich przypominała pochylone sylwetki ludzkie, przełamane fizycznie ciężarem życia, odrzucone. Zacząłem je malować realistycznie, potem je rozmazywać i przemazywać. One zaczęły budować takie dziwne figury, jakieś postacie zwierząt, kompletnie odrealnione od tego, co było. Niektórzy mówili, że jest jakaś pani z wózkiem, a tu jakiś pająk. Pomyślałem, że to chyba jest to. Miałem wrażenie, że przez chwilę udało mi się wejść w jakąś mikroczęść prawdziwości. Spodobał mi się ten obszar poszukiwania i ten efekt, który udało się osiągnąć. Zacząłem w tym poszukiwać. Do wymazywania, zacierania dołożyłem później kolor, który zaczynał mieć swoje symboliczne znaczenie, na niebieskich tłach, czarnych, szarych. W tej chwili, na ostatniej wystawie, w niektórych formatach już nie widać realistycznych elementów, są całkowicie abstrakcyjne. Bardziej bawię się linią energetyczną. Badam, czy nie tylko ma ona tożsamość, ale i cielesność.

Pracuję szybko. Dłużej trwa proces poszukiwania motywu, jeżeli ten motyw zaczyna gdzieś we mnie grać, zaczyna się w głowie pojawiać na nowo, to znaczy, że coś w nim jest, zaczynam nad nim pracować w początkowym etapie koncepcyjnie. A kiedy czuję, że jestem gotowy, a na tę gotowość wpływa wszystko, co jest wokół mnie, czytane książki, słuchana muzyka, spotkania, praca, wyjazdy, podróże. Tym wszystkim się ładuję. Czasem przychodzę do pracowni, wiedząc już, jak jakiś motyw mam zrealizować, okazuje się czasem, że porzucam go, bo widzę inny, o którym nie myślałem wcześniej. Zaskakuje mnie to. Nagle okazuje się, że słucham doświadczeń i pojawia się nowy motyw i wtedy działanie jest oparte na tym, że przerysowuję ten motyw ze zdjęcia (najczęściej korzystam ze zdjęcia) do takiego etapu, w którym on zaczyna mi przeszkadzać. Buduję konstrukcję, siatkę wynikającą z danego ujęcia, a później nad tym zaczynam pracować na bazie intuicji i doświadczeń, poszukiwania i wchodzenia w środek. To w różnych kierunkach idzie, raz w zagęszczenie, raz w surrealistyczne historie, raz jest to tylko delikatne muśnięcie, a czasem jest to takie zatracenie w fakturach, gęstościach, że niewiele z tego zostaje.

Czy mógłbyś żyć bez malarstwa? Czy to cię utożsamia?

Być może mógłbym bez tego żyć, ale mam tą przyjemność i możliwość posługiwania się tym rodzajem komunikowania się. To materiał, za pomocą którego komunikuję się i z samym sobą, i otoczeniem. Daje mi to też lekcję dystansu wobec różnych tematów, które mnie frapują. W obrazie sprawdzam pewne rzeczy, które są dla mnie ciekawe. Być może, gdyby nie malowanie, może grałbym na instrumencie, może wykonywał inne rzeczy. Sądzę, że każdy z nas ma narzędzie, za pomocą którego komunikuje się z innymi osobami, u mnie to jest malarstwo, kolor, faktura, gest. Tak wyszło, że akurat tak jest. Trudno mi sobie wyobrazić, czy mógłbym żyć bez malarstwa. Może za jakiś czas okaże się, że będę wykonywał tylko działania performatywne. Tego nie wiem. Na razie tkwię w dosyć tradycyjnej formie malarskiej, czyli naciągam płótno, maluję w klasyczny sposób, za pomocą fabr olejnych, pędzlami. Nie używam takich mediów jak sprej, czy szablony, co nie znaczy, że są one lepsze czy gorsze. Fajnie z nich korzystać, jeśli dają efekty, o które nam chodzi, np. rodzaj rozbłysku, czy coś innego.

W tym roku obchodzisz 25-lecie twórczości. Czujesz się spełniony? Czujesz, że wyrobiłeś swój styl? To jest to, co chciałeś tworzyć?

Mam wrażenie, że cały czas jestem w punkcie wyjścia. W ogóle nie czuję, że mam jakieś doświadczenie. Mam wrażenie, że dopiero zaczynam. Bywa tak, że namaluję jeden, dwa obrazy i myślę, że to koniec. Nie czuję, że to 25 lat, to kawał czasu, ale widzę to po lustrach, na które czasami spoglądam. Mam taką potrzebę, żeby cały czas poszukiwać czegoś nowego. Działa to na zasadzie ewolucji. Czasem to jest taki etap, który miękko się zmienia. Czasem nie dostrzegam, że zaczynam inaczej malować. Dopiero przejrzę kilka obrazów, to widzę, że pewne rzeczy idą w inną stronę. Lubię to robić, to daje mi dystans. Czasami pojawia się coś nowego w takim oglądaniu. Wystawy są fajnym elementem. Wcześniej o to nie dbałem. Umówmy się, nie każdy chciał zrobić mi wystawę. Różne okoliczności były, które sprzyjały albo nie. Mam jedną wystawę rocznie. One są też ważne. Ktoś mnie pyta, jak sprzedajesz, to super, jak nie sprzedajesz, to bez sensu. Na szczęście mam pracę, która mi zapewnia komfort taki, że stać mnie na pracownię, kupowanie farb i blejtramów, co sobie niezwykle cenię. Moja twórczość nie wynika z tego, że ja muszę wykonywać określone tematy, bo inaczej się nie utrzymam. Podziwiam tych, którzy muszą to robić. Na razie sobie tego nie wyobrażam, jak ktoś rzeźbi, czy maluje i musi robić to, żeby się utrzymać, a dopiero później robić coś, co bardziej pokazuje jego zainteresowanie, to jest niezwykle trudne i bohaterskie. Cieszę się bardzo, że mogę robić, co chcę, i jak się sprzedaje, to fajnie. To nie jest tak, że nie chcę sprzedawać, czy nie sprzedaję, bo wtedy będę komercyjnym artystą, absolutnie nie. Po to maluję, żeby te obrazy wisiały u ludzi w domach, żeby mogli realizować swoje refleksje, budować swoje doświadczenie, to o to chodzi. Jeśli są chętni, to robię wszystko, aby te obrazy wychodziły z pracowni, żyły swoim życiem, a nie tylko realizowane były z mojego punktu widzenia.

Czy życie artysty jest łatwe? Z jednej strony masz tą niezależność, masz dochód z innej pracy niż malowania, ale z drugiej strony bardzo dużo pracujesz. Patrząc na innych artystów, to dużo wystawiasz, w tym roku masz mnóstwo wystaw w różnych miastach. To jest godne podziwu, że pomimo trudu i wielu godzin pracy masz na to czas. Jak to robisz?

Mam zachowaną tzw. dyscyplinę i higienę pracy. To sobie wypracowałem. Mam pewnego rodzaju łatwość i działam szybko. Większość mojej pracy jest poza pracownią. Nie muszę tutaj siedzieć całymi dniami. Mogę przyjść raz, czy dwa razy w miesiącu przyjść i namalować 2-3 obrazy, albo w ciągu tygodnia się zaszyć i namalować 5-6, albo co tydzień jeden, albo przez pół roku nic. Niektórzy muszą być codziennie w pracowni. Ja czasami przyjdę na godzinę, między jedną a drugą pracą, po to, żeby sobie tutaj chwilę posiedzieć, napić się herbaty czy kawy, zobaczyć obraz, który wisi na ścianie, wyciągnąć inny na chwilę, posłuchać radia czy muzyki. Uważam, że to też rodzaj pracy twórczej. Później jest tylko etap finalny. Teraz mam mniej czasu, ale nie muszę, jak Picasso malować 2 – 3 obrazów dziennie. Nie o to chodzi, żeby robić nadprodukcję. To nie znaczy, że jak ktoś dużo maluje to źle. Nie ma na to reguły. To zależy od tego, czy ten obraz, który namaluję, prowadzi mnie dalej, czy pokazuje mi coś, co mnie zaskakuje. Podtrzymuję rodzaj ciekawości w sobie, szukania różnych bodźców. Nie wszystkie obrazy pokazują mi to, o czym mówię, ale często się zdarza, że dostrzegam coś, co mnie zaskoczyło, zakładałem to i to, a to mnie zaskoczyło. To mnie nakręca i buduje następny obraz, i następną chęć wykonania następnej interwencji malarskiej.

Myślę, że jesteś skromny, w tym jak opowiadasz o sobie, bo patrząc na innych artystów z naszego regionu, to ty masz bogaty dorobek wystaw w prestiżowych miejscach, o których inni artyści mogliby pomarzyć, jeszcze ich nigdy tam nie było, a ty byłeś tam wystawiany. To też ma znaczenie i mówi o twojej randze, że ciebie cenią w tym środowisku. A prawie nie wspomniałeś, że zrobiłeś doktorat na akademii. Masz papier akademii.

To było ciekawe doświadczenie. Miałem moment rozgardiaszu w głowie. Zastanawiałem się, czy malować, a jeżeli już, to nie chciałem tak malować, jak malowałem. Nie czułem, że to jest ważne. Pomyślałem, że zweryfikuję to. Pracowałem wtedy w Koszalinie na politechnice u pani prof. Elżbiety Kalinowskiej-Motkowicz w pracowni rysunku. Powiedziała, żebym zrobił doktorat. To mi utkwiło w głowie, nie po to, aby zrobić tytuł naukowy, ale żeby wejść głębiej w siebie i żeby to, co robię miało większy sens. Początkowo było trudno. Pojechałem z dokumentacją do dziekana ASP w Poznaniu. Prof Andrzej Zdanowicz powiedział, że to nie wygląda źle, jest szansa i żebym pomyślał o temacie. Trochę mi pomógł obecny dziekan ASP w Krakowie prof. Witold Stelmachniewicz, mój kolega jeszcze z liceum. Poprosiłem, żeby zerknął i podpowiedział, jak to poukładać. Na radzie wydziału okazało się, że większość profesorów zrobiła wielkie oczy. Pracowałem i pracuję w Medycznym Studium Zawodowym w Zielonej Górze. Zapytali mnie, czy nie pomyliłem uczelni. Byli zdumieni, bo kto z czapy przyjeżdża, sam chce się sprawdzić. Ale tylko jedna osoba się wstrzymała, reszta się zgodziła. Dali mi szansę. Pomyślałem, że to sygnał, że warto poszukać, i albo będę się tym dalej zajmował, a jak nie, to szkoda czasu. I tak się zaczęła przygoda. Ściągnęła ze mnie kurtynę pychy. Zszedłem na dół. Okazało się, że to nie jest takie proste. To była szkoła prawdziwego zdobywania wiedzy. Z tego korzystam do dzisiaj. Moje malowanie właściwie zaczęło się w trakcie realizacji doktoratu. Takie malowanie, w którym czuję, że jestem ja, nie jest popisywanie się, może będzie mniej się podobać, może będzie mniej atrakcyjne wizualnie. To był fajny przełom, który mnie troszeczkę otworzył na takie prawdziwe malowanie, jeśli można tak powiedzieć. To był ważny moment. Udało się wszystko dopiąć i obronić. Dostałem nowe życie artystyczne. Wróciłem do Zielonej Góry. Byłem dalej tym samym nauczycielem, tylko że z tytułem naukowym doktora, ale to kompletnie odmieniło moje widzenie siebie, jako malarza.

Twoja żona też maluje. Czujesz, że oboje inspirujecie się wzajemnie? Czy to ma dla ciebie znaczenie, że twoja partnerka też jest artystką?

Łatwiej nam się dogadać. Mamy razem pracownię. Ale ja jestem okropnym bałaganiarzem. Co jakiś czas grzecznie sprzątam, albo dostaję tzw. bęcki. Moja żona jest bardzo wyrozumiała, a pewnie by taka nie była, gdyby nie była z tego obszaru. Podobnie jest w domu, gdzie trochę zawłaszczyłem przestrzeni. Ale też wiem, że korzysta z tego wszystkiego co robię. Widzi, że ja się spełniam, też czerpie z tego radość i może robić swoje rzeczy, nie musi stać nade mną i mówić, że będzie dobrze. Też czerpię z tego, co ona robi, też mam satysfakcję, kiedy widzę, jak realizuje swoje pasje i życie zawodowe jej się układa. Dużo łatwiej funkcjonujemy, jak każde z nas robi swoją rzecz oddzielnie. Wspieramy się na tyle, na ile potrafimy. Poszukujemy w malarstwie innych rzeczy. Mamy inne metody pracy, ale wspólną pasję do muzyki. Korzystamy z naszych odmienności, które nas łączą. To jest nakręcaczem. Im więcej dostrzegamy w sobie różnic, tym bardziej jesteśmy bliżej siebie w relacji partnersko – życiowo – artystycznej. To jest kluczem do tego, by być w dobrych relacjach. Nie chciałbym, żebyśmy zlali się w jedno, ja idę w prawo, ona w lewo, gdzieś się spotykamy, ja lubię to, ona tamto, wtedy to jest fajne. Idziemy trochę obok, ale co jakiś czas jest to przecięcie, coś wspólnego. Ja to zrobię tak, a ona tak, to połączymy to w coś wspólnego. I potem znów każde idzie swoją ścieżką.

Czy masz pragnienie, cel, który chciałbyś osiągnąć jako artysta w sztuce, może wystawa w jakimś miejscu, czy masz coś takiego, co chodzi za tobą, ale nie możesz tego zrealizować?

Jedyne marzenie, jakie mam, to żebym nie stracił energii do tego, co robię, nie stracił pasji, takiej świeżości, tego, co mnie dzisiaj napędza. Dostrzegam nowe życie, cały czas jestem głodny, ciekawy. Fajnie mieć w ciekawych miejscach wystawę, spotkać ciekawych ludzi, skonfrontować się i mieć szansę pokazać się w jeszcze innych miejscach. Ale ważne, żeby gdzieś po drodze nie zgubić uczciwości w byciu z sobą samym, a jednocześnie wciąż mieć energię i zachwyt małego dziecka. Czytaj też: Niezwykły wernisaż w Zielonej Górze. Odbiorca może poczuć się współtwórcą dzieła. W Galerii Pro Arte prace pokazuje Adam Bagiński | WIDEO

