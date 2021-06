Czworo nastolatków uratowało tonącą kobietę na Dzikiej Ochli w Zielonej Górze. Prezydent Kubicki nagrodził ich za ten odważny czyn

Nieprzytomna kobieta dryfowała w stawie na Dzikiej Ochli w Zielonej Górze.Zauważyły to dwie nastolatki, pływające na rowerze wodnym: Oliwia Kaczmarek i Zuzanna Matyja - uczennice ósmej klasy Szkoły Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze. Dziewczyny natychmiast zareagowały. W akcji czynny udział brała też mama jednej z nich. Potem do pomocy ruszyli również, jak opowiadają uczestnicy wydarzeń, dwaj chłopcy - Marcin Myśliwiec (w tym roku kończy 17. lat) i Jędrzej Witrylak, szesnastolatek. To dzięki nim kobieta przeżyła. Obecnie przebywa w szpitalu w Zielonej Górze, jest w stanie ciężkim.

Ten niezwykły czyn nastolatków, którzy odwagi mogliby uczyć wielu dorosłych, postanowił docenić i nagrodzić prezydent Zielonej Góry, Janusz Kubicki. W czwartek, 24 czerwca, oficjalnie spotkał się z bohaterami.