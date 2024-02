Czy będą braki prądu 15.02 w lubuskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w lubuskim 15.02? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 15.02 w lubuskim. Taka sytuacja może być irytującą, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w lubuskim.

Gdzie obecnie (15.02 12:05) nie ma prądu w lubuskim?

powiat żagański miejscowości Nowa Kopernia: od 17 do 34

15.02 od godz. 7:30 do 13:30 Czyżówek: 4, od 10 do 15.

15.02 od godz. 8:15 do 14:00 powiat żarski Czaple: od 1 do 22, 43, działka nr: 123/3.

15.02 od godz. 8:00 do 14:00 powiat nowosolski miejscowości Otyń: ul. Agrestowa działki 620/14, 620/17, 620/20, 620/25, 620/30, 620/40, 620/41, Polna działki 620/28, 620/29, Porzeczkowa, Truskawkowa 6, działki 620/11, 620/13, 620/15, 620/16

15.02 od godz. 7:30 do 14:30 powiat zielonogórski Sulechów: ul. Gajowa: 1, 2, 2A, 3, 5, 14C, ul. Warszawska: 2, ul. Zachodnia: 4, 11, Nowy Świat: Altana, działka nr: 116/11.

15.02 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowości Laski: od 1 do 12, hydrofornia

15.02 od godz. 8:00 do 15:00 powiat świebodziński Ołobok: ul. Akacjowa: 1, 5, 3, działki nr: 40/4, /7, 600, ul. Mała: 1, 2, 3, 4, ul. Strumykowa: 16, 16A, 16D, działki nr: 55/5, 56/5, ul. Wojciechowskiego: działka nr: 44/1.

15.02 od godz. 8:00 do 14:00 Zielona Góra miejscowości Zielona Góra ul. Staffa 2a, sklep Żabka

15.02 od godz. 8:30 do 12:30 powiat międzyrzecki Przerwa w dostawie energii w miejscowości Świdwowiec 7, 8, 9. 10, 11, dz. nr 118/5.

15.02 od godz. 9:00 do 14:00

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

powiat żarski Czaple: od 1 do 22, 43, działka nr: 123/3.

16.02 od godz. 8:00 do 14:00

Jasionów: od 1 do 7, działka nr: 45/7.

19.02 od godz. 8:00 do 14:00 Jasionów: od 1 do 7, działka nr: 45/7.

20.02 od godz. 8:00 do 14:00 Jasionów: od 1 do 7, działka nr: 45/7.

21.02 od godz. 8:00 do 14:00 Żary: ul. Tatrzańska: 4C, 6C, 6E, 6J, działka nr:447/11.

19.02 od godz. 9:00 do 14:00 miejscowości Siedlec: działki 350/2, 350/51

20.02 od godz. 8:00 do 14:00 Lipinki Łużyckie: ul. Górna: od 10 do 21, działki nr: 128/5, 305, 313/3, ul. Łączna: od 2 do 13, 17A, 17B, działki nr: 409/2, /4, 411/2, /8, 338/7, 1001, ul. Wiśniowa: 1.

20.02 od godz. 8:30 do 15:00 Żary: ROD Relaks 1, działka nr: 658/1.

21.02 od godz. 8:00 do 14:00

Żary: ul. Lubuska: od 2 do 12, działki nr: 287/16, 303/2, ul Słowiańska: 12, 14, 16, 18, 20.

21.02 od godz. 8:30 do 15:00 Lipinki Łużyckie: ul. Górna: 10, 11, 12, 12A, 13, ul. Łączna: 2.

21.02 od godz. 8:30 do 14:30 Jasionów: od 1 do 7, działka nr: 45/7.

22.02 od godz. 8:00 do 14:00 Jasionów: od 1 do 7, działka nr: 45/7.

23.02 od godz. 8:00 do 14:00 Lipinki Łużyckie: 2A, 2B, 2C, 2D, od 3 do 17B, działki nr: 212/2, 266/6, /7, 281/4, 971, 1006/1, ul. Górna: 20A.

22.02 od godz. 8:30 do 11:00 Jasionów: 1, 2, 3.

23.02 od godz. 8:15 do 14:15 Żary: ul. Słowackiego: 4, 4C, 4G, 4J, 4L, działka nr: 352/1.

23.02 od godz. 8:30 do 13:00

powiat żagański Czyżówek: 4, od 10 do 15.

16.02 od godz. 8:15 do 14:00 miejscowości Lubiechów: 16, 17, 18, od 20 do 51, działka 172

16.02 od godz. 7:30 do 13:30 Czyżówek: 4, od 10 do 15.

19.02 od godz. 8:15 do 14:00 Zielona Góra miejscowości Zielona Góra ul. Jedności 64, 66, 68

15.02 od godz. 13:00 do 16:00 miejscowości Zielona Góra ul. Długa 8 do 16 (parzyste), 13, kościół, Konopnickiej 1 do 13 (nieparzyste), Wesoła

16.02 od godz. 8:30 do 12:30 miejscowości Zielona Góra ul. Zawiszy Czarnego 30, 32, 34, 36

16.02 od godz. 13:00 do 16:00 miejscowości Zielona Góra ul. Liliowa 8, 10, 12, 30, 32, działki 90, 91, 854/5, 854/6

19.02 od godz. 8:30 do 12:30

miejscowości Zielona Góra ul. Krępowska 4, 6, Tęczowa 6, Złota 22 do 28 (parzyste), działki 1237/1, 1237/2, Żółta

20.02 od godz. 8:30 do 12:30 miejscowości Zielona Góra ul. Łężyca-Geodetów 9, 9a, 11, 11a, działki 361/45, 361/46

23.02 od godz. 8:30 do 12:30 powiat zielonogórski miejscowości Klępina ul. Lubuska 19b, działka 86/5

16.02 od godz. 8:30 do 13:00 miejscowości Laski: od 1 do 12, hydrofornia

20.02 od godz. 8:00 do 15:00 miejscowości Laski Dolne: od 1 do 4, 9, działka 36/1

20.02 od godz. 9:00 do 12:00 powiat krośnieński Dąbie: działka nr: 212/7, ul. Cicha, ul. Szkolna: 26.

16.02 od godz. 8:30 do 13:30 Sękowice: od 14 do 21, od 72 do 76, przepompownia, działki nr: 70/8, 74/5, 78/3, 103/9, 118/5.

19.02 od godz. 9:00 do 14:00

Gubin: ul. Generała Wysockiego, ul. Kosynierów: 4B, 4C, bar, ul. Królewska: 11, 13, 15, ul. Wojska Polskiego: od 2 do 9, 11, 13, 17, od 21 do 33 (nieparzyste), działka nr: 293/19.

20.02 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowości Wichów: 2, 3, 5, 6

20.02 od godz. 8:30 do 11:30 Bieżyce: Strzelnica, działki nr: 420/1, 4, 5.

21.02 od godz. 8:00 do 18:00 Gubin: ul. Platanowa: 10, 10A, 13, 14, 15, 16, 17, 17A, 19, 21, 23, 25, 42, 44, 46, 48, 48A, 50, 52, 52A, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 69, ul. Malczewskiego: 2, 2A, ul. Rycerska: 2, 3, 4, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 48, 50.

21.02 od godz. 8:00 do 14:00

Głuchów: 42, 43, od 47 do 53, 62, 89, 90, 91, 94, OSP.

21.02 od godz. 8:00 do 14:00 Głuchów: od 1 do 15, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44A, 46, 92, 92A, 93, kościół, działka nr: 98/4.

22.02 od godz. 8:00 do 14:30 powiat nowosolski miejscowości Nowa Sól: ul. Słoneczna garaże

19.02 od godz. 8:00 do 9:00 miejscowości Nowa Sól: ul. Głowackiego 8, 8B

20.02 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowości Lubięcin: 40, 41, od 91C do 91H, od 92 do 95, 119, działki 239/1, 253/7, 305/1, 307/1, 312/27, 312/31, 312/36

21.02 od godz. 8:00 do 10:00 miejscowości Żuków: 32, 34A, 36, 37, 38

21.02 od godz. 8:30 do 14:30 powiat gorzowski Maszewo: 1A, od 34 do 114, Urząd Gminy, Poczta, Szkoła, OSP, Kościół, działki nr: 154/1, 171, 188/6, 221/2, 248/4, 272/1, Połęcko: od 30 do 61, Lubogoszcz: 1A (leśniczówka).

19.02 od godz. 9:00 do 11:00

Przerwa w dostawie energii w miejscowości Brzozowiec dz. nr 195/18.

22.02 od godz. 10:00 do 13:00 powiat świebodziński Świebodzin: ul. Artura Grottgera: 1, 3.

21.02 od godz. 8:00 do 16:00 Świebodzin: ul. 3 Maja: od 1 do 4, 6, 8, 10, 14, 16, ul. Artura Grottgera: 1, 3, ul. Mała: 1A, 1B, 2, 3A, 3B, 4, 6, 8, ul. Opałowa: magazyn, ul. Poznańska: 2.

21.02 od godz. 9:00 do 12:00 powiat sulęciński Debrznica: 32, Gądków Wielki: ul. Dębrznicka: od 1 do 6A, ul. Tadeusza Kościuszki: 13, 15, od 16 do 40 (parzyste), 17, kościół, ul. Strażacka: od 1 do 32, 36, 37, 37A, OSP, działki nr: 211, 220, 236/7, 557/5, 706, 822.

21.02 od godz. 9:00 do 16:00 Torzym: ul. Krośnieńska: 27.

22.02 od godz. 7:45 do 14:00

Garbicz: 55, 56.

22.02 od godz. 9:00 do 15:00 3 Lutego 1D Animals Auto Serwis

20.02 od godz. 8:30 do 13:30 powiat międzyrzecki Przerwa w dostawie energii w miejscowości Kuligowo 1, 1a, 1b, 3-25, 29, 29a, 31, 32, 33, 36, 40, 40a-49c,

17.02 od godz. 9:00 do 12:00 Przerwa w dostawie energii w miejscowości Międzyrzecz ul. Marcinkowskiego 30, 31, 33, 35, 37, 73, 75, ul. Rolna 2,

21.02 od godz. 8:30 do 14:00 powiat strzelecko-drezdenecki Przerwa w dostawie energii w miejscowości Rąpin od 88 do 95, 107, dz. nr 48/7, 46/1, 30/17, Lubiatów 41, 53, Nowy Trzebicz 57, 58, 58a, 60d, 61, dz. nr 177/8, 176

22.02 od godz. 9:00 do 14:00

Skąd pobieramy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Pozostałe wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

