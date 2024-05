Czy będą braki prądu 20.05 w lubuskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (20.05 10:05) nie ma prądu w lubuskim?

powiat żagański

Żagań: ul. Piłsudskiego: 20.

20.05 od godz. 7:00 do 15:00

powiat świebodziński

Borów: 16, 37, kościół.

20.05 od godz. 8:00 do 13:00

powiat zielonogórski

miejscowości Droszków: ulice Dębowa 24, 26, 26A, 28, Przy Lesie 2, 3, 4, 6, 10, działki 203/4, Wiśniowa działka 256/16, Strumykowa działka 203/4, Wiśniowa działka 256/16

20.05 od godz. 8:30 do 13:00

powiat nowosolski

miejscowości Dąbrowno, Okopiec 1

20.05 od godz. 8:30 do 14:30

powiat krośnieński

Jazów.

20.05 od godz. 9:00 do 15:00

miejscowości Siedlisko ul. Bukowa, Brzozowa, Dębowa, Głogowska 8 do 28 (parzyste), 30 do 40, działki 623/3, 625/11, 625/15, 625/16, 625/42, 625/44, 627/77, Dino, ARM Magazyn, Kasztanowa, Słoneczna, Sobieskiego, Sosnowa, Szkolna, Willowa, Witosa

20.05 od godz. 9:00 do 10:30