Czy będą braki prądu 28.05 w lubuskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (28.05 9:05) nie ma prądu w lubuskim?

miejscowości Babimost: ul. 1 Maja 18, 19, 19A, Wolsztyńska od 32 do 44 (parzyste), działka 539 28.05 od godz. 8:30 do 14:00

Jemiołów 27, 28, 28A, 29, 29A, 30, 30A, 31, 33, przepompownia, działki nr: 65/4, 364.

28.05 od godz. 8:00 do 14:30

Gubin: ul. Kresowa: 276, 278, 280, 282, 284, 286, działki nr: 6/23, /24, /25, /26, /28, /36, /53, /68.

28.05 od godz. 8:00 do 14:00

powiat żarski

Buczyny: cała wieś, Żarki Wielkie: działki nr: 154/3, 139, 228/3, ul. Fabryczna: 1, 2, 6, 8, 10, ul. Kościelna: 1, od 3 do 12, 15, 24, 28a, działka nr: 111, ul. Lipowa: 2, 3, 13, 15, ul. Wyzwolenia: od 1 do 6, działka nr: 91/2, ul. Zwycięstwa: od 1 do 11, 14, 14a, 14b, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, cmentarz, działki nr: 135/2, /3, 444/2, 150/3.

28.05 od godz. 8:30 do 10:30