Czy będą braki prądu 29.02 w lubuskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (29.02 9:05) nie ma prądu w lubuskim?

powiat świebodziński

Wilkowo: od 52 do 63, Kościół, VACMAR, działki nr: 29/64, 30/3, 109/2.

29.02 od godz. 8:00 do 14:00

Bucze: 34A, działka nr: 133/25.

29.02 od godz. 8:30 do 13:30

powiat żarski

Biedrzychowice Dolne: od 61 do 76, 78, działki nr: 75/2, 80, 93/6.

29.02 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowości Karna 81 do 84, działki 245/1, oświetlenie drogowe, plac budowy

29.02 od godz. 8:30 do 13:00

Biedrzychowice Dolne: 24A, od 27 do 31A, od 34 do 40, od 42 do 45, od 47 do 56, 58, 59, 60, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 88, parafia.

29.02 od godz. 9:00 do 18:00

Cielmów: od 14 do 17, od 19 do 27, od 30 do 41, 43, 46, przepompownia ścieków P1, działka nr 172.

29.02 od godz. 9:00 do 12:00