Czy będą braki prądu 3.04 w lubuskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Czy są planowane wyłączenia prądu w lubuskim 3.04? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 3.04. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

Gdzie obecnie (3.04 8:04) nie ma prądu w lubuskim?

powiat sulęciński Koryta: 45, 46, Raków leśniczówka, Walewice: 10, Ferma drobiu, MOP A2.

3.04 od godz. 7:30 do 16:00 powiat zielonogórski Okunin: 37, 38, 39, Klępsk: 100 Gospodarstwo - warsztat.

3.04 od godz. 8:00 do 14:00 powiat krośnieński Łochowice: Ośrodek POM, działki nr: 235/5, 404/5, 486/1, /2, od 508/2 do 508/11, od 511/1, do 511/22, ul. Plażowa, ul. Turystyczna: działki nr: od 408/1 do 408/9, ul. Wesoła.

3.04 od godz. 8:00 do 13:00 powiat nowosolski miejscowości Uście osiedle Piaskowe działki 200/6, 200/18, plac budowy

3.04 od godz. 8:00 do 12:00

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

powiat żarski Trzebiel: ul. Parkowa: 10.

3.04 od godz. 8:30 do 14:30

Lubsko: ul. Warszawska: 55, 57, 61, 78, 80, 82, 84, 86, 88, Lotos, Ogródki Działkowe, działka nr: 312/4, Lutol: działki nr: 705/2, /6, 707/4, /6, 715/9,

3.04 od godz. 8:30 do 14:30 Niwica: 109, 110, 111, 112, 114, 115, 115A, 115B.

3.04 od godz. 9:00 do 12:30 Jasień: ul. XX Lecia: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20A, Urząd Miasta, ul. Boczna: 7, ul. Ciemna: działka nr: 217, ul. Jana Pawła II, ul. Kościuszki: 1, 3, 13, ul. Młynarska: 9, 10, ul. Piątkowskiego: 1, 2, 3, 5, ul. Spokojna: 5, Plac Wolności: 12, 13, 14, 15, 19, ul. Spokojna: 5.

3.04 od godz. 9:00 do 14:00 Żary: al. Wojska Polskiego: 12, 45, 47, 47A, 49, 49A, 49B, 51, 104L, 124, 124B, 124A, 124E, 124M, 124N, 124O, 124P, 124R, 126, 126A, 126B, 126C, 126F, 128, 128A, 128B, SUW nr. 3, działki nr: 6/1, 21/7, 21/8, /12, /13, 26/3, /9, /11, /21, /27, /28, 39/16, /17, 49/20, 242/5, /7, 245/4, /7, ul. Lelewela: 28C, ul. Generała Pułaskiego: 39A, działki nr: od 296/1 do 296/6, od 297/7 do 297/18, ul. Laurowa: 4, 10, działka nr: 312/3, ul. Rumiankowa, ul. Tymiankowa.

4.04 od godz. 8:00 do 14:00

Żary: al. Wojska Polskiego: 12, 45, 47, 47A, 49, 49A, 49B, 51, 104L, 124, 124B, 124A, 124E, 124M, 124N, 124O, 124P, 124R, 126, 126A, 126B, 126C, 126F, 128, 128A, 128B, SUW nr. 3, działki nr: 6/1, 21/7, 21/8, /12, /13, 26/3, /9, /11, /21, /27, /28, 39/16, /17, 49/20, 242/5, /7, 245/4, /7, ul. Lelewela: 28C, ul. Generała Pułaskiego: 39A, działki nr: od 296/1 do 296/6, od 297/7 do 297/18, ul. Laurowa: 4, 10, działka nr: 312/3, ul. Rumiankowa, ul. Tymiankowa.

5.04 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowości Boruja 226, działki 604/48, 604/49, 604/50

4.04 od godz. 8:00 do 13:00 Złotnik: 10, 15, 16, 17, od 140 do 149B, działki nr: 173/5, 175/5, 181/3.

4.04 od godz. 8:00 do 14:00 Biedrzychowice Dolne: 24A, od 27 do 60, od 80 do 88, działki nr: 116,131/4, 138, 146/2, 190/1, 336/2, 342.

8.04 od godz. 8:00 do 12:00

Reklinek: od 6A do 13/1, od nr 21 do nr 29

10.04 od godz. 8:00 do 13:00 powiat świebodziński Mostki: Osiedle Słoneczne: 1B, 94, 94D, działki nr: 512/15, /16, /9, /29, /31, /33, /35, /42, /108, /134.

4.04 od godz. 8:00 do 14:30 Podła Góra: od 1 do 8, 19, 20, 21, 22, 22A, 23.

5.04 od godz. 8:00 do 14:30 Świebodzin: Garaże przy ulicy Grzybowej, działki nr: 126/9, 10, 196/7, /8, /9, /10, /11, /12.

9.04 od godz. 9:00 do 13:00 Świebodzin: Garaże przy ulicy Grzybowej, działki nr: 126/9, 10, 196/7, /8, /9, /10, /11, /12.

10.04 od godz. 9:00 do 13:00

powiat sulęciński torzym walewice osiny raków pożrzadło koryta

4.04 od godz. 8:00 do 17:00

Słońsk ulice Słoneczna , Moniuszki , Piękna , Tkacka

5.04 od godz. 9:00 do 11:00 powiat krośnieński Budynia: cała wieś, Dąbie: działka nr: 285/5, Ośrodek Wypoczynkowy.

4.04 od godz. 8:30 do 14:30 Sękowice: od 1 do 11, 77, 79, działka nr. 87/4, Gubin ul. Śląska: działka nr: 124/4, Gubinek: działki nr: 46/1, 138, 139.

8.04 od godz. 9:00 do 14:00 powiat żagański Bożnów: 2A, 2C, 36, od 87 do 122, 133, od 142 do 154, działki nr: 3/26, /27, /28, /45, /50, /116, 41/2, 42/1, 45/8, 380/4, 391/3, 716/4, /6, 724/2, 730, /3, /6, 736/10, /11, /12, 739/4, 742/3, /5, 744/6, 855, 975, 995/1, ul. Chabrowa, ul. Lawendowa, ul. Strumykowa, Żagań: ul. Kożuchowska: 26, 38, stacja paliw, działka nr: 151/14, ul. Strumykowa.

4.04 od godz. 9:00 do 11:00

Iłowa: ul. Bema: działki nr: 1195/3, 1390/3, /6, /7.

9.04 od godz. 8:00 do 15:00 powiat zielonogórski Mozów: 13A, działka nr: 204/2.

4.04 od godz. 9:00 do 14:00 Dobrochów: od 15 do 21, Włochów: cała wieś.

5.04 od godz. 8:30 do 14:00 Obłotne: 13B, 15B, ul. Grafitowa, ul. Chabrowa: 1, 4, 5, 8, 12, 12B, 12C, 12D, 12E, 12G, działka nr: 221/1.

8.04 od godz. 8:00 do 12:00 Sulechów: ul. Mieszka I: 20, 20B, garaże.

9.04 od godz. 8:00 do 12:00 powiat słubicki Białków: 45, od 47 do 62, działki nr: 93/1, 124/5, 127/4.

5.04 od godz. 8:30 do 13:30

Rzepin ulice: Orzeszkowej 37a, 37b, 38, 41 - 52, ul. Północna 1 - 4, ul. Konstytucji 3-ciego Maja 5

3.04 od godz. 9:00 do 16:00

powiat gorzowski Staw 86, 87, 88, 89, 90

3.04 od godz. 8:30 do 15:00 Jenin ulica Akacjowa 12C, 21

4.04 od godz. 10:00 do 14:00 powiat strzelecko-drezdenecki Drezdenko ulice Wspólna 1, 2, Południowa 4A, 6, 8, 10, Ptasia 2, 4, 6, 8, Bajkowa, Zachodnia 7, dz. nr 1720/9,

9.04 od godz. 8:00 do 15:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

