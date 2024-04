Czy będą braki prądu 7.04 w lubuskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Czy są planowane wyłączenia prądu w lubuskim 7.04? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 7.04. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

Gdzie obecnie (7.04 16:04) nie ma prądu w lubuskim?

powiat gorzowski Osiedle Poznańskie ulica Lipowa oraz Klonowa

7.04 od godz. 10:37 do 18:00

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

Zielona Góra miejscowości Zielona Góra ul. Racula-Gierymskiego 2 do 5, działki 409/6, Racula-Litewska 13, działki 412/8, 415/6, Racula-Rodła 8, 1, 12, Racula-Wyspiańskiego

8.04 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowości Czarna 1a, ul. Sosnowa

8.04 od godz. 8:30 do 12:30 miejscowości Zielona Góra ul. Zachodnia 45, 47, złącze Dialog przy nr 47

10.04 od godz. 8:00 do 15:00 miejscowości Zielona Góra ul. Przylep-Sosnowa, kaplica cmentarna, Przylep-Turystyczna 7, 10, działki 70/4, 438/12, 4303

11.04 od godz. 11:00 do 15:00 miejscowości Zielona Góra ul. Łężyca-Agrestowa 3, 11, 13, 17,19, 21, 25 27, 30, działki 300/2, 300/3, 300/6, 300/7, 300/10, 300/11, 302/2

12.04 od godz. 8:30 do 12:30

powiat żarski Biedrzychowice Dolne: 24A, od 27 do 60, od 80 do 88, działki nr: 116,131/4, 138, 146/2, 190/1, 336/2, 342.

8.04 od godz. 8:00 do 12:00 Reklinek: od 6A do 13/1, od nr 21 do nr 29

10.04 od godz. 8:00 do 13:00 Lipinki Łużyckie: ul. Piaskowa: 2A, 2B, 2C, 2D, od 3 do 17B, działki nr: 209/1, 212/2, 266/6, /7, 281/4, 971, 1006/1, ul. Górna: 20A.

10.04 od godz. 8:30 do 13:30 Włostowice: od 4 do 43, OSP, działki nr: 116, 307.

10.04 od godz. 9:00 do 12:00 Rusocice: cała wieś.

11.04 od godz. 8:00 do 14:00

Rusocice: cała wieś.

12.04 od godz. 8:00 do 14:00 Lubanice: od 1 do 27A, od 77 do 106, OSP, działki nr: 22/5, 47, 49/2, 50/7, /8, 106, 365/1, 388, 391, 393/2, 394/19, 21, 396/7, 590.

11.04 od godz. 8:00 do 14:00

Żary: ul. Bukowa, ul. Kolumny Paryskiej, ul. Zgorzelecka: 18A, 20, 22, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 43D.

11.04 od godz. 8:30 do 13:30 Podła Góra: od 1 do 8, od 19 do 23.

12.04 od godz. 8:00 do 14:30 Łukawy: cała wieś, Świbna: 29, 30, 32, 33.

12.04 od godz. 8:30 do 14:30 Krasówka: cała wieś.

12.04 od godz. 9:00 do 13:30 powiat zielonogórski Obłotne: 13B, 15B, ul. Grafitowa, ul. Chabrowa: 1, 4, 5, 8, 12, 12B, 12C, 12D, 12E, 12G, działka nr: 221/1.

8.04 od godz. 8:00 do 12:00 Sulechów: ul. Mieszka I: 20, 20B, garaże.

9.04 od godz. 8:00 do 12:00 Podmokle Wielkie: 56, 56D, 56E, 57, 57A, 60, działki 522/9, 526/4, kościół

12.04 od godz. 8:00 do 12:00

powiat nowosolski Bytom Odrzański: ulice: Fabryczna 2, 4, 6, 6A, Młyńska od 1A do 6, od 8 do 32 (parzyste), 11, 13, 15, działki 668/5, 670, 675/9, 675/10, 675/11, 675/13, Sucharskiego 2, 3, działki 633/2, 972/2, 972/6 Wierzbnica: działka 1282/2, ulice Meblarska działka 1717/6, Stolarska

8.04 od godz. 8:30 do 14:30 Siecieborzyce 22A, 22B, 22C, działka 827/11

10.04 od godz. 8:00 do 12:00 Lelechów: od 1 do 29, działki 164/5, 182/4, 198/3, 198/4, 198/5, 198/12, od 541/2 do 541/21, oświetlenie drogowe

10.04 od godz. 8:00 do 17:00

miejscowości Nowa Sól ul. Czysta 1, 1a, 7, 9, 15, 17, Gajowa 1, Głogowska 17 do 53 (nieparzyste), Jaskółcza, Klonowa, plac Walki Młodych 1 do 9 (nieparzyste), Wiśniowa 5a do 11 (nieparzyste), 22 do 30 (parzyste)

11.04 od godz. 8:00 do 14:00

powiat krośnieński Sękowice: od 1 do 11, 77, 79, działka nr. 87/4, Gubin ul. Śląska: działka nr: 124/4, Gubinek: działki nr: 46/1, 138, 139.

8.04 od godz. 9:00 do 14:00 Głuchów: od 1 do 15, od 38 do 53, od 89 do 94, Kościół, Remiza, działki nr: 98/4.

8.04 od godz. 10:15 do 11:15 miejscowości Borowiec 19 do 45a

11.04 od godz. 8:00 do 14:00 Połupin: ul. Leśna: działka nr: 68.

12.04 od godz. 7:00 do 14:30 powiat żagański Iłowa: ul. Bema: działki nr: 1195/3, 1390/3, /6, /7.

9.04 od godz. 8:00 do 15:00 Klików: od 1 do 14, 28, działki nr: 97/3, 134/1, 110, 307/2.

10.04 od godz. 9:00 do 11:00 Chrobrów: Kurnik pod adresem 7A (działka nr. 303).

12.04 od godz. 8:00 do 14:00

powiat słubicki Cybinka: ul. Jana Kilińskiego: od 1 do 5, 6, 8, 10, ul. Tadeusza Kościuszki: od 1 do 9, 11, 12, 15, 17, 19, ul. Ignacego Jana Paderewskiego: 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 16A.

9.04 od godz. 8:30 do 13:00 Cybinka: ul. Białkowska, ul Lwowska: 2, 4, 6, 6A, 6B, ul. Stanisława Staszica.

10.04 od godz. 9:00 do 12:00 powiat świebodziński Świebodzin: Garaże przy ulicy Grzybowej, działki nr: 126/9, 10, 196/7, /8, /9, /10, /11, /12.

9.04 od godz. 9:00 do 13:00

Świebodzin: Garaże przy ulicy Grzybowej, działki nr: 126/9, 10, 196/7, /8, /9, /10, /11, /12.

10.04 od godz. 9:00 do 13:00 Błonie: działki nr: 69/1, 69/2.

12.04 od godz. 7:00 do 13:30

powiat gorzowski Maszewo: 1A, 61, 62, 63, od 72 do 89, 92, 93, 94, od 101 do 112, OSP, działki nr: 101, 117, 188/6, 221/3, 253/8, Maszewko (Leśniczówka), Połęcko: 28, od 30 do 61.

11.04 od godz. 9:00 do 12:00 powiat strzelecko-drezdenecki Drezdenko ulice Wspólna 1, 2, Południowa 4A, 6, 8, 10, Ptasia 2, 4, 6, 8, Bajkowa, Zachodnia 7, dz. nr 1720/9,

9.04 od godz. 8:00 do 15:00 Strzelce Krajeńskie ulica PCK 3, 5a,

12.04 od godz. 8:00 do 14:00 Gościm 99, 100, 100A, 100D, 135, 136, 156, dz. nr 455/10, 455/12, 455/22, 455/8, 455/16, 455/ 20, Zielątkowo 40

12.04 od godz. 8:00 do 13:00 powiat międzyrzecki Karolewo (Bobowicko)

10.04 od godz. 8:00 do 16:00 Rańsko 12 (leśniczówka)

10.04 od godz. 8:00 do 16:00

Siercz 3, 37, 38, 39, 40, 40A, 40B, 41, 41A, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48A, 49, 49 A, 49B, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57A, dz. nr 108/10, 108/12,

11.04 od godz. 8:00 do 17:00

12.04 od godz. 8:00 do 17:00 Nietoperek 56, dz. 316/10,

11.04 od godz. 8:00 do 13:00

Gorzów Wielkopolski Krótkotrwałe zaniki napięcia (do 15minut) Gorzów Wielkopolski ulice Mickiewicza Adama 7, 31, 32, 33, 10, 11, 15A, 16, 17, 21, 22, 23, 23A, 24, 25, 9, 9A, 37, 5, 6, Mieszka I 20, 21, 22, 23, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Kosynierów Gdyńskich , Wyszyńskiego kard. Stefana 52, Dąbrowskiego gen. Jarosława 11, 12, 13, 13A, 13B, 13C, 13D, 14, 15, 16, 17, Słowackiego Juliusza 5, 6, 7

12.04 od godz. 12:30 do 13:30

Skąd wiemy o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Pozostałe wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

