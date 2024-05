Czy będą wyłączenia prądu 28.05 w lubuskim? Sprawdź, gdzie mogą być przerwy w dostawie

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (28.05 12:05) nie ma prądu w lubuskim?

miejscowości Babimost: ul. 1 Maja 18, 19, 19A, Wolsztyńska od 32 do 44 (parzyste), działka 539 28.05 od godz. 8:30 do 14:00

miejscowości Zielona Góra: ulice Nowy Kisielin - Polna 4, 6, 6A, 8, 10, 14, Stary Kisielin - Zatorze od 1A do 7, 8E 28.05 od godz. 9:00 do 13:00

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

powiat wschowski

miejscowości Sława ul. Okrężna 1, Wiejska działki 606/3

29.05 od godz. 8:00 do 12:00

miejscowości Wróblów

29.05 od godz. 8:30 do 14:30

Zielona Góra

miejscowości Zielona Góra: ulice Braniborska 20C, Glinianki 11, Lubuska 4, 6, Siemiradzkiego 12, od 13A do 17A, 26, 28, 28A

29.05 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowości Zielona Góra: ulice Łokietka od 1 do 3, od 5 do 13, Siemiradzkiego 1, 2, od 3 do 13 (nieparzyste), Tkacka 1

29.05 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowości Zielona Góra: ulica Zawada działka 564/1

29.05 od godz. 8:15 do 13:30