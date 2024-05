Czy będą wyłączenia prądu 31.05 w lubuskim? Sprawdź, gdzie mogą być przerwy w dostawie

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (31.05 4:04) nie ma prądu w lubuskim?

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

Grabice: 16, od 20 do 27A, 31, 32A, 47, 59, 62, 64, 65, 65a, ośrodek zdrowia, szkoła, boisko sportowe, kościół, świetlica, działki nr: 46/1, 94/2. 31.05 od godz. 8:30 do 14:30

miejscowości Lubiechów 43 do 51, działki 175, 176/34 3.06 od godz. 8:00 do 14:00

Brzeźnica: hydrofornia, świetlica, działka nr: 51/2, ul. Bobrzańska: od 1 do 13, ul. Dębowa, ul. Główna: od 1 do 5A, działki nr: 54, 105/2, ul. Klonowa: 1, działka nr: 54, Stary Zagór: działka nr: 204/4. 5.06 od godz. 9:00 do 14:00

Lubsko: ul. Jarzębinowa: 3, ul. Mała: 1, 2, 3, ul. Morelowa: 3, ul. Przemysłowa: 77A, 120, ul. Rajska: od 2 do 10, ul. Wincentego Witosa: 12, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 48, 48A, 69, 71, 75, działki nr: 53/14, 63/1, 67/1, 348/16, /18, /19, /20. 4.06 od godz. 8:30 do 17:45

Żarki Małe: cała wieś, Żarki Wielkie: ul. Kościelna: 24, 26, od 28 do 41, Boisko, SUW, działki nr: 45/3, 49/2, 65/1, 70/2, 559/1. 3.06 od godz. 8:30 do 14:00

miejscowości Nowa Sól ul. Piaskowa działki 447, 448/1 do 448/12 4.06 od godz. 8:00 do 14:00

Jagłowice: od 1 do 23A, stolarnia, świetlica, działki nr: 3/8, 43/3, 45/1, 95/4, 97, 101/2, 111/3.

4.06 od godz. 8:30 do 15:30

miejscowości Kiełpiny 2 do 11a, 25a do 37b, 64 do 81, działki 550/2, kaplica, oświetlenie drogowe, szafka TP SA, pałac

7.06 od godz. 8:30 do 12:00

powiat słubicki

Cybinka: ul. Jana Henryka Dąbrowskiego: od 1A do 13, 15, 17, piekarnia, weterynaria, hydro-partner, działki nr: 247/3, 250/3, ul. Krośnieńska: 3C, 4, ul. Traugutta: 11.

3.06 od godz. 9:00 do 15:00