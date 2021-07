Czy kleszcze przestały nam zagrażać? Dużo mniej chorych na boreliozę

Z czego wynika ten spadek? Czy kleszczy w tym roku jest mniej, a może przestały być już zagrożeniem? Na te pytania odpowiada dr Jarosław Pacoń z Zakładu Parazytologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Tendencja spadkowa

Borelioza to choroba odkleszczowa. Do zakażenia krętkami Borrelii dochodzi po około 24 godzinach od ukłucia przez zainfekowanego kleszcza. W Polsce przez lata obserwowaliśmy duży wzrost liczby chorych. Z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny wynika, że w latach 2017, 2018 i 2019 notowano ponad 20 tysięcy nowych przypadków boreliozy rocznie. W roku 2020 było ich 12,5 tysiąca (4318 w pierwszym półroczu). Dane za sześć miesięcy tego roku (3416 przypadków) pokazują dalszą tendencję spadkową.

- Widzę kilka przyczyn tego zjawiska. Pierwsza to fakt, że w tym roku mieliśmy kilka tygodni mroźnej zimy, co lekko spowolniło rozwój tych pajęczaków, ale nie na tyle skutecznie, by twierdzić, że kleszczy jest dużo mniej – mówi dr Jarosław Pacoń z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Tłumaczy, że kleszcze lubią ciepłe i wilgotne powietrze, ale są też bardzo dobrze przystosowane do trudnych warunków środowiskowych. Niewielkie mrozy nie stanowią dla nich problemu. By skutecznie zmniejszyć ich populację, musiałyby wrócić zimy sprzed kilkunastu lat, kiedy przez dwa, trzy miesiące temperatury nawet w dzień nie wzrastały powyżej zera.