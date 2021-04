Czy możemy pić wodę z kranu? - zielonogórzanie pytają o jakość kranówki. I skąd ona się bierze?

- Ona jest uparta. Ciągle mi mówi, że jak była na studiach, to woda tak śmierdziała, że nic nie pomagało. Żadne soki, konfitury dodawane do herbaty – mówi młody zielonogórzanin. – Ale to były lata 80. Przecież od tego czasu wiele się zmieniło. Dziś to zupełnie inny świat. I inna jakość wody.

Woda pitna ze Stacji Uzdatniania Wody „Zawada”, SUW “Zacisze”, SUW „Zatonie” , tak jak i woda ze studni głębinowych na terenie miasta, spełnia wszystkie aktualne wymogi stawiane przepisami krajowymi i przepisami Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o Zacisze, to woda z tamtej stacji jest naprawdę dobrej jakości, bardzo bogata w wapń i magnez . Te minerały w wodzie wchłaniają się do organizmu lepiej niż przyswajane z innych produktów. Ta woda jest twardsza, ale dla ludzi znacznie zdrowsza.

Badania wody prowadzone są od chwili poboru poprzez proces uzdatniania, jej przepływ w sieci, pompownie oraz końcówki sieci. W sumie badane jest ponad 60 różnych parametrów, które spółka regularnie publikuje na swojej stronie internetowej. Chcemy, by mieszkańcy poczuli się bezpiecznie, by przełamać stereotypy, że taka woda jest dobra tylko po przegotowaniu. To nieprawda.

- Inwestujemy w nowe rozwiązania i technologie. Dlatego jako jedne z pierwszych wodociągów w Polsce zakupiliśmy specjalistyczne urządzenie do zautomatyzowanego pomiaru (online) ogólnego węgla organicznego (OWO) - podkreśla Monika Turzańska. - To specjalistyczne urządzenie monitoruje parametry ogólnego węgla organicznego i pracuje online 24 godziny na dobę. Bo w składzie wody jest także węgiel. Dzięki nowemu urządzeniu, które pracuje w SUW w Zawadzie, pracownicy wodociągów mają stały wgląd w ilość węgla w wodzie.

Zanim woda trafi do sieci wodociągowej, a następnie do naszej szklanki, musi przejść przez kilka etapów uzdatniania i oczyszczania.

Skąd się bierze woda w naszych kranach?

Obecnie Stacja Uzdatniania Wody w Zawadzie (która zaopatruje około 60 procent mieszkańców) dostarcza dla Zielonej Góry wodę powierzchniową z rzeki Obrzycy mieszaną z wodą głębinową. Woda z SUW Zawada jest kierowana do głównej przepompowni przy ul. Sulechowskiej. Z przepompowni przetłaczana jest do sieci wodociągowych poszczególnych stref zasilania i do zbiorników na Wzgórzu Braniborskim i ul. Wiśniowej. Do pozostałej części miasta, a zwłaszcza do dzielnicy Nowe Miasto woda jest dostarczana z lokalnych ujęć, tj. studni głębinowych i stacji uzdatniania zlokalizowanych w różnych regionach: ujęcie Zacisze, studnie głębinowe przy ul. Zjednoczenia i w sołectwach: Zatonie, Ochla, Jarogniewice, Jany, Zawada, Łężyca, Stary Kisielin. Ta woda nie wymaga stosowania ciągłej dezynfekcji, ale jest okresowo, profilaktycznie poddawana temu procesowi.