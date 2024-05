Czy Odrze grozi kolejna katastrofa? Na razie rzeka się odradza. Szybciej, niż zakładano!

Leżący u zbiegu Warty i Odry Kostrzyn był we wtorek, 14 maja miejscem, w którym spotkali się członkowie senackiej Komisji Klimatu i Środowiska. Miejsce było nieprzypadkowe. To właśnie m. in. w Kostrzynie nad Odrą mogliśmy przed dwoma laty obserwować skutki katastrofy ekologicznej na drugiej co do wielkości polskiej rzece. Tony śniętych ryb, załamani wędkarze, służby postawione w stan najwyższej gotowości – tak wyglądała sytuacja w lipcu 2022 r. Co się zmieniło od tego czasu? Czy nie grozi nam powtórka z historii?