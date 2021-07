Czy po pandemii, jak symbol tego okresu, pozostaną nam… odstające uszy? Jest na to sposób!

Odstające uszy

Jako pierwsi to zjawisko zauważyli fryzjerzy z Międzyrzecza. A przynajmniej to oni, jako pierwsi zwrócili się z tym do mediów. Jak mówi nam fryzjer z zakładu Dariusza Nędzy w Międzyrzeczu, zauważył, że wielu jego stałych klientów ma bardziej odstające uszy niż było to nawet kilka miesięcy temu.

Potwierdza to inny przedstawiciel tej branży, Kamil Winnicki. – Potwierdzam spostrzeżenia kolegi, bowiem ja także zwróciłem uwagę na to zjawisko – mówi nam międzyrzecki fryzjer. – Po prostu osoby, które jeszcze rok temu miały uszy przylegające do czaszki, kształtne, w tej chwili mają je lekko odstające. To żaden defekt, ale zjawisko bardzo ciekawe.

