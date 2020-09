Czy Stal Gorzów i Falubaz Zielona Góra spotkają się w rundzie finałowej PGE Ekstraligi? |ANALIZA

Stal i Falubaz spotkały się ze sobą już sto razy. Po raz ostatni było to 2 września.

Runda zasadnicza w żużlowej PGE Ekstralidze dobiega powoli końca, a już 20 września rozpocznie się runda finałowa. Czy to możliwe, by spotkały się w niej ze sobą obie lubuskie drużyny?

W aktualnej tabeli PGE Ekstraligi zespół Moich Bermudów Stali Gorzów zajmuje drugie miejsce, a tuż za nim jest RM Solar Falubaz Zielone Góra. Gdyby tak miała zakończyć się runda zasadnicza, obie lubuskie ekipy spotkałyby się ze sobą już w półfinale rozgrywek. Do zakończenia rundy zasadniczej zostało jeszcze do rozegrania sześć spotkań. A że wszystkie swoje mecze odjechała już drużyna z Gorzowa, wiele wskazuje na to, że pierwszej części sezonu nie zakończy ona na pozycji wicelidera. Spotkania do rozegrania: Grudziądz – Lublin (8 września)

Rybnik – Częstochowa (9 września)

Grudziądz – Wrocław (9 września)

Leszno – Częstochowa (13 września)

Lublin – Zielona Góra (13 września)

Rybnik – Wrocław (14 września) Gorzowianie tak naprawdę to jeszcze mogą nie dostać się do rundy play off. Stanie się tak, jeśli drużyna Eltroksu Włókniarza Częstochowa wygra oba swoje mecze za trzy punkty (czyli poza zwycięstwem w konkretnym meczu) zdobędzie dodatkowy punkt za zwycięstwo w dwumeczu), a poza tym niekorzystnie ułożą się wyniki innych spotkań, czyli:

Lublin wygra w Grudziądzu

Lublin wygra z Falubazem, ale punkt bonusowy zdobędą zielonogórzanie. Kiedy awansuje Falubaz? Zielonogórzanie też nie są jeszcze pewni udziału w rundzie finałowej. W tabeli PGE Ekstraligi mają 20 punktów, czyli o oczko mniej od gorzowian i pięć mniej niż Fogo Unia Leszno. By awansować do play off potrzebują zdobyć punkt bonusowy w Lublinie, z którym u siebie wygrali 52:38. Tabela PGE Ekstraligi (stan na 7 września): Leszno (25 punktów, +144) Gorzów (21 pkt., +66) Zielona Góra (20 pkt., +39) Częstochowa (16 pkt., +16) Lublin (16 pkt., +44) Wrocław (14 pkt., +16) Grudziądz (8 pkt., -86) Rybnik (2 pkt., -239)

Falubaz, by nie awansować, musiałby sromotnie przegrać w Lublinie (pod warunkiem, że Motor wygra wcześniej w Grudziądzu), a do tego Włókniarz Częstochowa musiałby co najmniej zremisować w Lesznie) i/lub komplet punktów w ostatnich meczach zdobyłaby Sparta Wrocław.

Najbardziej prawdopodobne jest jednak rozwiązanie, że:

- Lublin wygrywa w Grudziądzu (za trzy punkty) i z Falubazem (za dwa)

- Częstochowa przegrywa w Lesznie.

To oznaczałoby, że kolejność rundy zasadniczej wyglądałaby następująco

1. Leszno (28 pkt.)

2-3. Lublin, Zielona Góra (po 21 pkt.)

4. Gorzów (21 pkt).

Dlaczego przy równej liczbie dużych punktów Gorzów byłby czwarty? Bo do ustalenia kolejności między drużynami z Lublina, Zielonej Góry i Gorzowa trzeba byłoby opracować tzw. tabelę pomocniczą z uwzględnieniem spotkań między tymi drużynami, a w niej – bez względu na wyniki spotkań, które są przed nami – Stal byłaby ostatnia. To, czy wyżej byłby Lublin czy Zielona Góra, zależałoby od rozmiarów zwycięstwa Motoru nad Falubazem.

Takie rozstrzygnięcia oznaczałyby, że w półfinałach ligi zmierzyłyby się: Gorzów z Lesznem i Lublin z Zieloną Górą. Kiedy zatem mogłoby dojść do starcia obu lubuskich drużyn? Przy takim rozwiązaniu, gdy obie wygrałyby swój półfinał (wówczas walczyłyby ze sobą o mistrzostwo) lub obie przegrały swoje mecze półfinałowe (wówczas rywalizowałyby ze sobą jedynie o brązowy medal). Co, gdy do walki włączy się Włókniarz? Stal z Falubazem mogą jednak spotkać się ze sobą w półfinale. By do tego doszło, cztery drużyny: Stal, Falubaz, Motor i Włókniarz musiałyby zakończyć rundę zasadniczą z 21 punktami, przy czym Lublin musiałby wygrać z Zieloną Górą maksymalnie sześcioma punktami. Wówczas trzeba byłoby stworzyć tabelę pomocniczą dla czterech drużyn, a w niej najlepsza byłaby Stal (bo zdobyła komplet punktów z Włókniarzem) przed Falubazem i Motorem. Po przełożeniu tej tabelki na rundę zasadniczą, wychodziłoby, że Stal zakończyła tę część rozgrywek na drugim miejscu, a Falubaz na trzecim, co spowodowałoby, że obie drużyny trafiłyby na siebie w półfinale.

Najbliższe derby między lubuskimi drużynami (nawet, gdyby miało do nich dojść dopiero w przyszłym roku) otworzą drugą setkę w historii rywalizacji między Stalą a Falubazem. Jubileuszowe 100. derby lubuskie odbyły się 2 września. 55. zwycięstwo w historii potyczek obu drużyn odniosła Stal.

