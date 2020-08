,,Czy to jest koronawirus, czy koronaściema?" Prezydent Kubicki ostro krytykuje zachowanie polityków

Prezydent Zielonej Góry w mediach społecznościowych zamieścił wpis, w którym ostro krytykuje byłego ministra zdrowia, Łukasza Szumowskiego. Włodarz odniósł się również do obecnej sytuacji związanej z pandemią: - Czy to jest koronawisrus czy koronaściema?

Jak wiadomo nie od dziś, prezydent Zielonej Góry, Janusz Kubicki, jest aktywny w mediach społecznościowych. Na temat koronawirusa i obostrzeń wypowiadał się na swoim Facebooku już kilkukrotnie.

Trwa głosowanie... Czy nadal obawiasz się koronawirusa? Tak Nie

27 sierpnia o godz. 10.34 pojawił się wpis, w którym włodarz ostro skrytykował byłego wiceministra zdrowia, Łukasza Szumowskiego. Kubicki wyraził też swoją opinię na temat obecnej sytuacji związanej z pandemią. Szumowski na wakacjach - Kochani. Dziś będzie na ostro. Na świecie jest kornawirus czy jedna wielka koronościema? Wczoraj coś we mnie pękło, coś się złamało. Zobaczyłem fotografię byłego już ministra Szumowskiego na wakacjach. Ledwo przestał być ministrem i co? Spakował się i poleciał z rodziną na wakacje do Hiszpanii - napisał prezydent Kubicki.

Włodarz podkreślił również, że politycy nic sobie nie robią z panującej pandemii. - Zadam Wam proste pytanie: kiedy minister mówił prawdę? Wtedy kiedy zabraniał wchodzić do lasu, wychodzić z domu, kiedy mówił o tym, że wakacje to raczej w domu? Ile jest w tym wszystkim prawdy? Jak mamy w to wszystko wierzyć? Tyle mówienia, tyle zakazów, a on sam i inni politycy nic sobie z tego nie robią. On leci do kraju z którym chcemy zamknąć granice, z którego nie będziemy wpuszczać samolotów. Kurde czyli jego zdaniem ten wirus nie jest niebezpieczny, bo można i latać i chodzić po plażach bez maseczki po prostu luz, bluz.

Tajne spotkanie Grupy Bilderberg Następnie J. Kubicki przeszedł do Rafała Trzaskowskiego. Tu prezydent Zielonej Góry również wytknął politykowi urlop:

- (...) przejechał pół Europy i był na urlopie w Chorwacji. To kolejne państwo, z którym próbuje się pozamykać granice, bo tam szaleje wirus. Podsumowując nie boi się z cała rodziną pojechać setek kilometrów i być na zatłoczonych plażach - tam nie ma wiarusa - ale boi się wysłać dziecko do szkoły przysłowiowe dwieście metrów od domu? Kurde to kiedy jest szczery, kiedy mówi prawdę?

Kubicki nadmienił również o tym, że Trzaskowski w ubiegłym roku był na tajnym spotkaniu „Grupy Bilderberg”. - To międzynarodowe, tajne stowarzyszenie osób ze świata polityki i gospodarki organizujące spotkania, w których bierze udział od 120 do 150 osób, złożonych z najwyższej rangi polityków, członków zarządów wielkich instytucji międzynarodowych, znaczących fundacji, banków i korporacji o globalnym zasięgu i wpływie. Ciekawe o czym oni rozmawiali na takim spotkaniu? A może właśnie o tym jak nas wszystkich ogłupić wirusem?

,,Kiedy politycy mówią prawdę?" Dodał też, że być może na pandemii ktoś może się wzbogacić: - Bo społeczeństwo, które się boi jest gotowe na wiele wyrzeczeń. Ciekawe kto na tym wszystkim zrobi? Pewnie z chwilę będzie jakaś cud szczepionka która nas uleczy. Ktoś zarobi na tym biliony, ktoś będzie sterował nami jak mu wygodnie pod płaszczykiem śmiertelnego wirusa.

Prezydent Zielonej Góry na końcu wspomniał, że spiskowa teoria może być nierealna, ale jego zdaniem politykom nie można ufać. Zwłaszcza, że sami nie przestrzegają własnych zaleceń. ,, Politycy nie bali się wirusa żeby nas posłać na wybory do urn, ale wmawiają nam, że mamy się bać wirusa kiedy trzeba iść do szkoły. Wmawiali nam że nie wolno się przemieszczać, nie wolno wchodzić do lasu, ale sami wypoczywają jak gdyby nigdy nic za granicą, nie robiąc sobie nic z tego co mówią, z własnych ostrzeżeń. Ostatnie pytanie kiedy oni mówią prawdę? "

WIDEO: S. Hołownia będzie rozliczał rząd z walki z pandemią. Zaproponował cztery kierunki działań