,,Czy to jest koronawirus, czy koronaściema?" Zielonogórski lekarz odpowiada prezydentowi Januszowi Kubickiemu

Redakcja "Gazety Lubuskiej" otrzymała mail od zielonogórskiego lekarza (imię i nazwisko do wiadomości redakcji), który odniósł się do komentarza prezydenta Janusza Kubickiego na temat zachowań niektórych polityków w czasie pandemii koronawirusa. "Czuję się zobligowany jako lekarz do skomentowania tego tekstu z powodu swojego potencjalnie negatywnego wpływu na społeczeństwo. Prezydent Janusz Kubicki w swoim tekście sugeruje pewne teorie spiskowe, które nie mają potwierdzenia w faktach, a które zwiększają dezinformację i chaos wśród zwykłych ludzi. Swoją odpowiedź sformułowałem do Pana Prezydenta Janusza Kubickiego, jeśli to możliwe proszę o zamieszczenie tego tekstu na swoim portalu" - czytamy w mailu. Co napisał Janusz Kubicki na Facebooku? W czwartek, 27 sierpnia, włodarz Zielonej Góry ostro skrytykował w mediach społecznościowych byłego ministra zdrowia, Łukasza Szumowskiego i innych polityków. Kubicki wyraził też swoją opinię na temat obecnej sytuacji związanej z pandemią.

- Kochani. Dziś będzie na ostro. Na świecie jest koronawirus czy jedna wielka koronościema? Wczoraj coś we mnie pękło, coś się złamało. Zobaczyłem fotografię byłego już ministra Szumowskiego na wakacjach. Ledwo przestał być ministrem i co? Spakował się i poleciał z rodziną na wakacje do Hiszpanii - napisał prezydent Kubicki.

Włodarz podkreślił również, że politycy nic sobie nie robią z panującej pandemii. - Zadam Wam proste pytanie: kiedy minister mówił prawdę? Wtedy kiedy zabraniał wchodzić do lasu, wychodzić z domu, kiedy mówił o tym, że wakacje to raczej w domu? Ile jest w tym wszystkim prawdy? Jak mamy w to wszystko wierzyć? Tyle mówienia, tyle zakazów, a on sam i inni politycy nic sobie z tego nie robią.

Kubicki nadmienił również o tym, że Trzaskowski w ubiegłym roku był na tajnym spotkaniu „Grupy Bilderberg”. - To międzynarodowe, tajne stowarzyszenie osób ze świata polityki i gospodarki organizujące spotkania, w których bierze udział od 120 do 150 osób, złożonych z najwyższej rangi polityków, członków zarządów wielkich instytucji międzynarodowych, znaczących fundacji, banków i korporacji o globalnym zasięgu i wpływie. Ciekawe o czym oni rozmawiali na takim spotkaniu? A może właśnie o tym jak nas wszystkich ogłupić wirusem?

Dodał też, że być może na pandemii ktoś może się wzbogacić: - Bo społeczeństwo, które się boi, jest gotowe na wiele wyrzeczeń. Ciekawe kto na tym wszystkim zrobi? Pewnie z chwilę będzie jakaś cud szczepionka, która nas uleczy. Ktoś zarobi na tym biliony, ktoś będzie sterował nami jak mu wygodnie pod płaszczykiem śmiertelnego wirusa. Prezydent Zielonej Góry na końcu wspomniał, że spiskowa teoria może być nierealna, ale jego zdaniem politykom nie można ufać. Zwłaszcza że sami nie przestrzegają własnych zaleceń. ,, Politycy nie bali się wirusa, żeby nas posłać na wybory do urn, ale wmawiają nam, że mamy się bać wirusa kiedy trzeba iść do szkoły. Wmawiali nam, że nie wolno się przemieszczać, nie wolno wchodzić do lasu, ale sami wypoczywają jak gdyby nigdy nic za granicą, nie robiąc sobie nic z tego co mówią, z własnych ostrzeżeń. Ostatnie pytanie kiedy oni mówią prawdę? "

Piszę ten tekst sprowokowany Pana wpisem dotyczącym COVID-19. Będąc lekarzem, ciężko było mi to czytać obojętnie, dlatego postanowiłem to skomentować.

Jestem zaniepokojony tym, że urzędnik tej rangi co Pan wypowiada się w ten sposób. Niepokoją mnie sugestie dotyczące teorii spiskowych, które Pan przytacza. Mnie, jak również Pana jak i zapewne dużą część społeczeństwa irytuje zachowanie niektórych polityków, którzy postępują nieodpowiedzialnie a często obłudnie w sytuacji kiedy tak ważna jest odpowiedzialność i dawanie dobrego przykładu. Denerwuje mnie to, że do społeczeństwa trafia podwójny przekaz: jest groźny wirus, który nam zagraża i dlatego należy nałożyć na społeczeństwo pewne ograniczenia i nakazy, a jednocześnie my sami żyjemy tak, jakby wirusa nie było i nie musimy się stosować do żadnych ograniczeń. Sytuacje wyjazdów wakacyjnych czy sposób prowadzenia kampanii wyborczych są tego przykładem. Rozumiem i uważam za całkowicie uzasadniony gniew wynikający z zachowania polityków. Zdecydowanie taki niejednoznaczny przykład płynący od rządzących powoduje dezinformację i zagubienie społeczeństwa w sytuacji, w której się znajduje. Niestety zagubione społeczeństwo jest podatne na wszelkiego typu manipulacje i fakenewsy.

Z pewnym zażenowaniem czytałem jak Pan, będąc Prezydentem Zielonej Góry, osobą publiczną i przez wiele osób szanowaną sugeruje teorie spiskowe, na które nie ma żadnych dowodów. Nieodpowiedzialność polityków, ich obłuda i niekonsekwencja niestety nie są podstawą do snucia takich teorii, potwierdza jedynie fakt, że politycy często kłamią i w każdej sytuacji chcą uzyskać korzyści. Nie są żadnym dowodem potwierdzającym, że koronawirus to „ściema”. Niestety Pana wpis dolewa oliwy do ognia, nasila dezinformację wśród ludzi, a dla wielu jest wręcz potwierdzeniem tego, że obecna pandemia to jedna wielka „koronaściema”. Zamiast słuchać polityków i podsycać teorie spiskowe, proponuję słuchać tych, którzy są ekspertami w tym temacie, czyli lekarzy.

Dla mnie fakt tego co zaszło we Włoszech, we Francji, w Wielkiej Brytanii, tego co obecnie się dzieje w USA czy Brazylii jest wystarczającym powodem, żeby do sprawy podejść poważnie. Ciągle pamiętam słowa polskich medyków, którzy polecieli do Lombardii pomóc tamtejszym lekarzom. Opisywali, że tam nie było rodziny, która by kogoś nie straciła z powodu koronawirusa. Czy nie jest to powód, żeby jednak zachować ostrożność? Czy jesteśmy gotowi zaryzykować życie nas i naszych bliskich? Na COVID-19 umierają głównie ludzie w starszym wieku. Czy jesteśmy gotowi ryzykować zdrowiem naszych seniorów?

Jako lekarz mogę szczerze napisać, że uczucie duszność jest jednym z największych cierpień, które może towarzyszyć umieraniu, a w taki sposób często umierają chorzy na COVID -19. Czy przez naszą postawę, podważanie zdań ekspertów i niesubordynację chcemy narażać innych na takie cierpienie? Czytałem wiele „fakenewsów” i teorii spiskowych dotyczących COVID-19. Niektórzy poddają w wątpliwość obecną pandemię, przywołując statystyki, że w Polsce spadła ilość zgonów w porównaniu z analogicznym okresem w poprzednich latach. Dlaczego zamiast się z tego cieszyć i uważać, że dzięki restrykcjom udało nam się ochronić nas i naszych bliskich jesteśmy wciąż niezadowoleni? Czy dopiero kiedy ilość zgonów wzrośnie o ponad 300% tak, jak w niektórych rejonach Lombardii zastanowimy się nad swoim postępowaniem? Czy dopiero wtedy przyznamy rację lekarzom, że COVID-19 nie jest teorią spiskową, ale realnym zagrożeniem? Dlaczego bardziej słuchamy polityków, czy celebrytów często lubujących się w teoriach spiskowych niż fachowców w danej dziedzinie?

Panie Prezydencie, staram się zrozumieć Pana emocje i to, że podobnie jak wielu Polaków jest Pan zdezorientowany, jednak uważam, że jako osoba publiczna, prezydent dużego miasta powinien Pan te emocje opanować i nie zwiększać chaosu informacyjnego. Podchodźmy z dystansem do tego co mówią politycy, ale słuchajmy ekspertów w dziedzinie zdrowia, czyli lekarzy. Nie bójmy się, ale bądźmy rozważni i odpowiedzialni, również za nasze słowa.

