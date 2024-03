Czy wiesz, ile osób mieszka w Twoim mieście? Mamy nowe dane dla Lubuskiego!

W 2024 roku przybyło jedno miasto

W Lubuskiem mamy 44 miasta. Te największe wszyscy potrafią wymienić, gorzej z tymi najmniejszymi. Z początkiem roku swój status zmieniły Brody w powiecie żarskim. Po kilkudziesięciu latach odzyskały prawa miejskie i stały się najmniejszym lubuskim miastem i jednym z najmniej zaludnionych w całej Polsce. W tym rankingu wyprzedziły Szlichtyngową i Otyń.

Brody są uroczą miasteczkiem z okazałymi zabytkami. Pierwsze wzmianki historyczne o tej miejscowości pochodzą z 1398 roku. Uzyskała ona lokację miejską przed 1590 rokiem. Miastem była do 1945 roku. W 2022 roku odbyły się konsultacje dotyczące odzyskania praw miejskich przez Brody. Mieszkańcy poparli pomysł, a wniosek do trafił do MSWiA.