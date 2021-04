Czy żużlowcy Falubazu Zielona Góra oberwą rykoszetem z wojenki Janusza Kubickiego z Januszem Jasińskim?

Konkursy ogłoszone przez prezydenta Zielonej Góry Janusza Kubickiego miały na celu wsparcie największych zawodowych klubów w mieście – Falubazu i Zastalu. Klub żużlowy dotację w wysokości 1,5 mln zł już otrzymał, o czym w mediach informował prezydent. Zastal do konkursu nie przystąpił, ponieważ jego szef Janusz Jasiński nie zgodził się na zapis w konkursie dotyczący przeprowadzenia obowiązkowego audytu w klubie – kontroli obejmującej pięć ostatnich lat działalności. Janusz Jasiński twierdził, że nie jest to zgodne z prawem, zarzucił prezydentowi Zielonej Góry brak dobrej woli, by pomóc Zastalowi.