Czytanie na polanie w Małomicach! Fajna inicjatywa nad zalewem!

Małomickie Seszele

Zabawa była wspaniała, bo zorganizowana w pięknym miejscu. Zalew w Małomicach to wyjątkowe miejsce, zwane małomickimi Seszelami. Są tam miejsca na ognisko, zadaszone stoły, parasolki na piaszczystej plaży, pole biwakowe, duży plac zabaw, parking i wiele innych atrakcji. W sezonie "Seszele" pękają w szwach, bo to jednocześnie bardzo bezpiecznie miejsce dla dzieci, a plaża dozorowana jest przez ratowników. Nad zalewem odbywa się wiele gminnych imprez, ostatni było to na przykład święto strażaków ochotników z terenu gminy.