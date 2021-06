Czytelnicy: w Zielonej Górze trawa sięga już po pas! Dlaczego w tym roku w mieście rzadziej koszone są trawniki? Oto najważniejsze powody

- Miasto powinno w końcu zostać obkoszone, bo strasznie zarosło - uważa kolejny mieszkaniec.

- Pies mi w tej trawie ginie - mówi nam mieszkanka osiedla Łużyckiego. - Gdyby było skoszone, to bym mu piłkę porzucała. A tak, to musimy chodzić tylko wydeptanymi ścieżkami.

Niektórych jednak to niekoszenie bardzo cieszy... Przypomnijmy, że zielonogórscy społecznicy i biolodzy już parę lat temu apelowali, by nie kosić w mieście trawników "do zera", tam, gdzie nie jest to konieczne. Zwracali uwagę, że niekoszenie przyczynia się do bioróżnorodności, wpływa na mniejsze ryzyko pożarów (nieskoszony teren dłużej utrzymuje wodę, nie staje się stepem wyschniętym na wiór). Rośliny sprawiają, że woda nie ucieka nam tak szybko z miasta.