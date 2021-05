Czytelniczka alarmuje: - Droga do przysiółku jest w fatalnym stanie. Gmina Sulechów: - Będzie naprawiana

Czytelniczka napisała, że droga, o której mowa, położona jest w obrębie geodezyjnym wsi Kije. Prowadzi do działki nr 6/23. Twierdzi, że była naprawiana w bardzo prymitywny sposób. To znaczy, że dziury były zasypywane gruzem bądź żwirem. W ten oto sposób powstały coraz większe dziury, co poskutkowało tym, że droga jest w tragicznym stanie.

Droga do przysiółka w Kijach jest w złym stanie. Gmina zapewnia, że niebawem będzie naprawiona Tomasz Rybarczyk