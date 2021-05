Czytelniczka: co to za owady? W Zielonej Górze jest ich ostatnio pełno! Wlatują do mieszkań, chodzą po ścianach. Skąd się u nas wzięły?

PLUS Stanąć „na nogi”. Żeby dało się żyć samodzielnie i godnie

Po to, by Mirek z Bydgoszczy nie wpatrywał się godzinami w urnę na swoje prochy. Po to, by 7-letni Eryk z Niedźwiadów Dużych koło Ślesina nie musiał nosić kosmicznego kasku. Po to, by Małgorzata nie musiała utopić swojej niepełnosprawnej, dorosłej córki. Po to, by Karolina z Białegostoku poskładała swoje roztrzaskane życie.