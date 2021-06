Czytelnik: kierowcy zwalniają na progu przed wjazdem do Zielonej Góry Zawady, a potem pędzą przez ulicę! Przydałaby się interwencja policji

Przed wjazdem do Zielonej Góry Zawady od strony Chynowa w ostatnich latach pojawił się próg zwalniający. Powstał przy okazji budowy ścieżki rowerowej , która prowadzi niemal do samej Odry w Cigacicach. O ile próg wymusza na kierowcach zwolnienie przed wjazdem do sołectwa, o tyle później, jak opowiada nasz Czytelnik, za nic mają sobie oni przepisy.

W centrum sołectwa znajduje się zabytkowy polbruk. Wydawać by się mogło, że zmusi on kierowców do ściągnięcia nogi z gazu. Okazuje się jednak, że nic bardziej mylnego. Gdy przejeżdżają przez tę ulicę, robi się spory hałas, a i drżenie szyb w oknach to tutaj codzienność.