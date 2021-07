Czytelnik: ledwo posadzone i już są uschnięte. Przy niektórych zielonogórskich ulicach można zobaczyć młode drzewa, które się nie przyjęły

Pan Marek, mieszkaniec Zielonej Góry, postanowił się podzielić z "GL" opinią na temat sadzenia drzew w mieście.

- Akcje sadzenia drzew w miastach, a zwłaszcza popularyzacja tej działalności wśród dzieci i młodzieży, to szczytny cel - pisze w liście go "Gazety Lubuskiej" mieszkaniec. - Wszak większość z nas zdaje sobie sprawę z tego, jaką ważną rolę pełnią drzewa zarówno w najbliższym otoczeniu człowieka, jak i w skali globalnej, o czym informuje się zwłaszcza teraz, wobec obserwowanych zmian klimatu. Ale, ale...sadzenie nowych drzewek to często wizerunkowy rozgłos, a obserwuje się też przypadki mniej chlubne, które są przemilczane, choć także ich efekty są widoczne.

