Czytelnik: Ścieżka rowerowa do Cigacic się sypie. Jej remont to fuszerka

NOWE Szlakiem lubuskich pałaców. Dzięki bastejom ta rezydencja wygląda jak twierdza. Kiedyś były cztery wieże

Dwór w Chotkowie wygląda niezwykle. Przede wszystkim za sprawą efektownych bestei. To nadaje chotkowskiej rezydencji wrażenie siedziby obronnej. Wygląda na opuszczony, ale... Nadzieję daje widok naprawionego dachu, załatanej bastei i wreszcie rozmowa z opiekującym się budowlą gospodarzem. Są realne plany odbudowy. Co tutaj będzie? To na razie tajemnica biznesowa... My możemy sobie rezydencje obejrzeć - na razie z dystansu.