Czytelnik spod Gorzowa: "Wieczorami mam problem z wodą". Co się dzieje?

- Rzeczywiście mieliśmy problem w Kłodawie, ale teraz już wszystko powinno być w porządku - usłyszeliśmy w czwartkowe przedpołudnie od Tomasza Surdackiego z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. - W ostatnich dniach przeprowadzaliśmy prace modernizacyjne pompowni w Kłodawie i w tym czasie woda do Kłodawy docierała z ul. Kosynierów Gdyńskich w Gorzowie lub z hydrofornii na Piaskach. Pomiędzy Gorzowem a Kłodawą jest jednak znaczna odległość, po drodze jeszcze są ogródki działkowe. Dochodziło więc do sytuacji, że gdy działkowicze zaczęli podlewać ogródki, to ciśnienie w kranach w Kłodawie było słabsze. Woda z Gorzowa do Kłodawy jednak dochodziła - dodaje T. Surdacki.