Czytelnik: środek porannego szczytu, a tu odbiór śmieci zablokował jedną z ruchliwszych ulic w Zielonej Górze. Czy nie można tego zmienić?

Zielonogórzanin, by dojechać do pracy w centrum, musi pokonać ulicę Wrocławską , jedną z najbardziej ruchliwych ulic w mieście.

Pan Robert zastanawia się, czy to rzeczywiście dobry moment, by blokować trasę przejazdu wielu aut właśnie w trakcie porannego szczytu? Czy to sytuacja wyjątkowa, czy odbiór śmieci w tym rejonie zawsze odbywa się o takiej porze i w ten sposób? Czy nie można byłoby minimalnie zmienić harmonogramu, by śmieciarka odbierała śmieci nieco wcześniej lub chwilę później, gdy poranny szczyt już minie?

- Aby odebrać od mieszkańców odpady, spółka Zakład Gospodarki Komunalnej pracuje od poniedziałku do piątku od 6:00 do 21:00 oraz w soboty od 6:00 do 14:00 - tłumaczy Monika Zapotoczna, dyrektor departamentu komunikacji społecznej w zielonogórskim magistracie. - W godzinach porannych na wszystkich ulicach jest zwiększony ruch (dojazdy do pracy). Podobnie jak w godzinach powrotów do domu. Pracownicy ZGK nie mogą pozwolić sobie na 4 -godzinną przerwę w pracy, ponieważ mogłoby dojść do dużych opóźnień w odbiorze odpadów.

A Państwo co uważają o tej sprawie?