Czytelnik z Czerwieńska alarmuje nas, że z kranu leciała brązowa woda. Mieszkaniec: płacimy rachunki a w zamian dostajemy coś takiego?

- To nie jest kwestia jednej ulicy, a już połowy Czerwieńska! Problem jest na Zielonogórskiej, Kąpielowej, Zachodniej, Granicznej, Piłsudskiego, Rynku, Klonowej, Strażackiej, Akacjowej - relacjonował nam w niedzielę późnym wieczorem zdenerwowany mieszkaniec. - Chciałem wziąć prysznic, a tu z kranu poleciało coś takiego. Nie można się normalnie wykąpać, aby iść rano do pracy.

- Cierpliwość mieszkańców sięgnęła zenitu i planujemy iść do POMAK-u (Przedsiębiorstwa Obsługi Mienia Komunalnego Sp. z o.o. w Czerwieńsku - dop. red.) - zapowiada pan Dominik. - Płacimy za wodę, a z naszych kranów leci takie bagno?

Mieszkańcy Czerwieńska to, co leci im z kranów, fotografują. By mieć realny dowód na potwierdzenie swych słów.

Woda w gminie Czerwieńsk. Mieszkańcy chcą interweniować

Na oficjalnej stronie POMAK-u udało nam się znaleźć informację z 11 czerwca o przerwie w dostawie wody.