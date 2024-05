Czytelnik z Zielonej Góry poskarżył się, że połączeniowy autobus nie zaczekał na pasażerów, którzy skończyli nocną zmianę Eliza Gniewek-Juszczak

Linia nr 22 wyrusza z centrum przesiadkowego. Kursuje na Chynów, Zawadę i Krępę E. Gniewek-Juszczak Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Zielonogórzanin, aby dojechać do domu musi przesiąść się z jednego autobusu na drugi. Problem pojawił się ok. godz. 22, kiedy wracał z drugiej zmiany. Miejski Zakład Komunikacji wyjaśnił sprawę. Wiadomo zatem, co robić, kiedy połączeniowy autobus nie zaczeka.