Da Vinci i… kość kurczaka. Przy pomocy robota lekarze uratowali gorzowianinowi życie

Kość w przewodzie pokarmowym

- Z początku nie wiedziałem, dlaczego tak boli – opowiada pacjent, który trafił do szpitala kilka dni po tym, jak poczuł pierwsze bóle brzucha. Do lecznicy zgłosił się, gdy ból stał się nie do zniesienia. Niemal w ostatniej chwili. - Okazało się, że przyczyną tych problemów było ciało obce, które utkwiło w przewodzie pokarmowym. Najprawdopodobniej była to kość z kurczaka, którego jedliśmy na obiad. Stwarzała duże niebezpieczeństwo, bo przebiła jelito i niemal uszkodziła tętnicę biodrową.