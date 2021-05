Dagmara Kaźmierska z "Królowych Życia" jak z okładki "Vogue". Zobaczcie ją w tych stylizacjach!

NOWE Tak żyje Marcin Najman. "Robię teraz pozwolenie na broń" - mówi. Zobacz dom wojownika MMA! [prywatne zdjęcia] 1.05

Marcin Najman zadeklarował, że już nie wejdzie do ringu i oktagonu. W 2021 roku zakończył karierę przegrywając z "Taxi Złotówą". Najman organizuje teraz gale dla innych zawodników. Na co dzień były już sportowiec żyje z rodziną w Częstochowie, z której zresztą pochodzi. Jak mieszka Marcin Najman? Przejdź do galerii i zobacz prywatne zdjęcia z wnętrz jego domu! Kolejne zdjęcia możesz oglądać klikając myszką, za pomocą strzałek na klawiaturze, lub przesuwając palcem po ekranie telefonu.