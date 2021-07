Daj buziaka i jedź przy szpitalu w Gorzowie. Powstanie tam nowy parking. Będzie bezpieczniej?

Przejście dla pieszych przed głównym wejściem do szpitala to miejsce, które od dawna budzi grozę. Wielu kierowców nie chcąc tracić czasu na poszukiwanie miejsc postojowych, zatrzymuje się tuż przed pasami, aby wysadzić tam swoich bliskich, którzy muszą udać się do lecznicy. W ten sposób często tworzy się korek, a samochody stojące za takim pojazdem próbują go ominąć. Auta wjeżdżają na przejście, stwarzając zagrożenie dla osób, które właśnie się na nim znajdują.

Taki pomysł był już dwa lata temu

Dwa lata temu pojawił się pomysł na wydzielenie przed szpitalem specjalnej strefy do krótkotrwałego zatrzymywania się. Miało to być miejsce przeznaczone do szybkiego postoju, które można już spotkać w wielu polskich miastach. Najczęściej takie parkingi powstają przy dworcach, centrach przesiadkowych oraz szkołach. Wprowadzenie tego rozwiązanie sugerowały miastu władze lecznicy oraz wielu mieszkańców zaniepokojonych tym, co dzieje się przy niebezpiecznym przejściu dla pieszych. Ale choć sprawa wymagała pilnej interwencji, to jednak dopiero teraz podjęte zostały konkretne działania.

Kiss and Ride, czyli Pocałuj i Jedź

Wszystko wskazuje na to, że niebawem przed szpitalem w końcu zrobi się bezpieczniej. Gorzowski magistrat szuka właśnie firmy, która zajmie się budową parkingu, na którym kierowcy będą mogli się zatrzymać i wysadzić lub odebrać bliskich ze szpitala, nie stwarzając tym samum zagrożenia dla innych osób. Już wiadomo, że w ramach inwestycji wykonana zostanie specjalna zatoka postojowa z pięcioma miejscami postojowymi usytuowanymi prostopadle do krawędzi jezdni. Pojazdy będą mogły się tam zatrzymać przez maksymalnie dwie minuty i po upływie tego czasu będą musiały odjechać. Parking typu "Kiss and Ride" ma powstać na wprost wyjazdu z betonowego parkingu znajdującego się nieopodal lecznicy, w miejscu obecnych, tradycyjnych miejsc postojowych.