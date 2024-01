Darmowe bilety MZK dla studentów UZ. Czy Zielona Góra zrobi to jako pierwsza? To zachęta dla przyszłych studentów

Pomysł wrócił po latach

Temat darmowych przejazdów komunikacją miejską dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego pojawiał się już wśród rozmów władz miasta. W 2021 r. radny Janusz Rewers złożył do magistratu interpelację w sprawie darmowych przejazdów autobusowych. Magistrat jednak wycofał się z tego pomysłu, informując, że w mieście z tak dużej ulgi mogą skorzystać osoby, które ukończyły 70 lat, dzieci do lat 7 i uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych do 20. roku życia a dodatkowa ulga dla studentów przyczyni się do zmniejszenia przychodów miasta o około 500 tys.

Zielona Góra 2050

Inicjatywa jednak okazała się słuszna, a dziś sam prezydent argumentuje wprowadzenie kolejnej ulgi prośbami studentów oraz tym, że inicjatywa zachęci maturzystów do studiowania w Zielonej Górze. - To jeden z elementów strategii „Zielona Góra 2050”, a przypomnę, że walczymy o to, żeby nasze miasto w przyszłości zamieszkiwało 200 tys. Ludzi. Ponadto to kolejny krok na drodze do tego, aby całość komunikacji miejskiej była kiedyś bezpłatna dla wszystkich – informuje Janusz Kubicki.