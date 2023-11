Debata społeczna w Marszowie. Na spotkanie nie przyszli przedstawiciele Łużyckiego Centrum Recykingu

Czy w Marszowie powstanie spalarnia śmieci? Takie plany ma Łużyckie Centrum Recyklingu (dawniej ZZO), którego udziałowcami jest piętnaście gmin. Inwestycja ma kosztować ok. 100 milionów złotych, a jednym z argumentów jej powstania jest stale rosną ilość śmieci, które nie nadają się do recyklingu. Sprawa się przeciąga, decyzję środowiskową ma podjąć burmistrz Szprotawy, bo wójt gminy Żary, jako udziałowiec nie może tego zrobić. Tymczasem mieszkańcy od dawna walczą o to, by spalarnia nie powstała. Mają wiele wątpliwości i obaw.