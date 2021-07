Dęby w Przyborowie można uratować. Tak twierdzi wiele osób, ale z gminy płyną przeciwne informacje

Ogromne drzewa były w Przyborowie na długo wcześniej, zanim przyjechali tutaj po wojnie pierwsi mieszkańcy, były nie tylko przed pierwszą wojną, ale już w ubiegłym wieku. Ich obrońcy widują je przez całe swoje życie. I co ciekawe, na co zwraca uwagę Małgorzata Machalska, kiedy przyjechali do wsi różni ludzie, jedni zadawali pytania, inni tłumaczyli, dlaczego trzeba ciąć, wszyscy chowali się przed słońcem w cieniu tych właśnie dębów.

Dyżury i barykada z samochodów

Wracamy do tematu dębów z Przyborowa, które zdaniem gminy kolidują z historyczną inwestycją obejmującą remont dróg, a w tym konkretnie miejscu budowę placu apelowego. Mieszkańcy stanęli w obronie drzew. Pilnują ich na dyżurach, przywiązali do nich łańcuchami swoje samochody. Zapewniają, że jak usłyszą piły, natychmiast zlecą się na miejsce, choćby to była noc. Zawiadomili Prokuraturę Rejonową w Nowej Soli o możliwości popełnienia przestępstwa przez gminę, bo zobaczyli opinię ornitologów o tym, że można ciąć z poniedziałku z tego tygodnia, a wycinka zaczęła się w zeszły piątek. – Chcemy, aby jakaś osoba kompetentna to sprawdziła, czy to jest wszystko zgodne z prawem – mówiła nam Małgorzata Machalska.

Mieszkańcy napisali też petycję do wojewody.