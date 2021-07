Diler z Zielonej Góry wpadł w ręce policji. Miał w domu 110 gramów marihuany i środki psychotropowe

Grozi mu nawet 10 lat więzienia

Co ciekawe, zatrzymany 40-latek jest znany policjantom i był już wcześniej notowany za przestępstwa narkotykowe. Tym razem przedstawiono mu zarzut posiadania znacznych ilości środków odurzających.

- Za to przestępstwo według Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii grozi kara do roku do nawet 10 lat pozbawienia wolności. Decyzją prokuratora mężczyznę objęto policyjnym dozorem. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze - dodaje podinsp. Stanisławska.