DMPJ w Gorzowie. Komplet Wiktora Jasińskiego. Żużlowcy Stali Gorzów zajęli drugie miejsce, a Falubazu Zielona Góra trzecie

Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów to impreza, w której zawody na danym torze rozgrywane są zwykle dzień po dniu. Tak było też w Gorzowie. Po poniedziałkowych zawodach, w których triumfowali żużlowcy Francepol Falubazu Junior Zielona Góra przed Grupą Polmotor Stalą Gorzów, młodzi zawodnicy spotkali się też we wtorkowe przedpołudnie. Zawody rozpoczęły się o nietypowej jak na tę dyscyplinę sportu porze - o 11.00. To efekt m.in. tego, że jeszcze przez kilka dni na stadiony nie będą mogli wejść kibice.

Wtorkowe zawody miały zdecydowanie inny przebieg niż turniej poniedziałkowy. Tym razem bardzo dobrze od początku zawodów spasowani byli zawodnicy pierwszej drużyny Unii Leszno. I to oni sięgnęli po zwycięstwo.

Gorzowianie kolejny dzień musieli zadowolić się drugą pozycją w turnieju. To zasługa wyśmienicie dysponowanych: Wiktora Jasińskiego (zdobył komplet punktów) i Rafała Karczmarza.

Trzecie miejsce tym razem przypadło zielonogórzanom. W walce o zwycięstwo przeszkodziły im po problemy Jakuba Osyczki. W pierwszych dwóch swoich startach ani razu nie dojechał do mety i w kolejnych wyścigach już nie wystąpił.

Gdyby ktoś był zdziwiony obecnością w składach: Rafała Karczmarza (Stal) i Mateusza Tondera (Falubaz), przypomnijmy, że w tegorocznych rozgrywkach DMPJ w każdej drużynie może wystąpić jeden zawodnik do lat 23.