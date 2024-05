Dni Lubska 2024. Będzie sporo rapu, disco polo, a nawet trochę bluesa. Wystąpi O.S.T.R., TEDE, Liber, Power Play i inni artyści

Lubimy wracać do fotografii sprzed lat. Tym razem przedstawiamy Lubsko i Jasień na archiwalnych zdjęciach. Ich autorem jest Czesław Łuniewicz, znany lubuski fotograf, który przez lata dokumentował…

- W ramach Dni Lubska 2024 odwiedzi nas niesamowity, najbardziej rozpoznawalny w Polsce magik, Pan Buźka. Zapraszamy na niezwykły pokaz iluzji w sobotę 25 maja ok. godz. 16:00 na patelnię przy B-CK. Oj, będzie się działo! Prosimy o udostępnianie informacji. Razem Tworzymy Kulturalne Lubsko - zaprasza Biblioteka - Centrum Kultury w Lubsku, organizator imprezy.

W niedzielę 26 maja wystąpi Old Flame Blues, Modry Len, Centrum Uśmiechu - koncert piosenek dla dzieci, Studio Piosenki Konsonans B-CK i zespół "Barwy" Stowarzyszenia Klub Seniora. Potem koncert piosenek Krzysztofa Krawczyka i koncert Złota Era Bigbitu w wykonaniu finalistów The Voice of Senior. Szczegółowy program już wkrótce.