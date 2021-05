Do Hiszpanii z zaświadczeniem o zaszczepieniu? To wcale nie jest takie pewne...

Do Hiszpanii na podstawie zaświadczenia o szczepieniu? Ta informacja spowodowała szturm na biura podróży, ceny Andaluzji i Wysp Kanaryjskich poszybowały. Postanowiliśmy sprawdzić, jak to działa w praktyce. Przypomnijmy. Niedawno na podobną deklarację nacięli się Polacy jadący do Grecji. Okazało się, że w naszych zaświadczeniach o zaszczepieniu brak kluczowych informacji - na przykład jaką szczepionkę przyjęliśmy...

Rozpoczęliśmy zatem mailowanie. Na początek ambasada Królestwa Hiszpanii. Oto odpowiedź:

"Komunikat o otwarciu granic przez Hiszpanię od 7 czerwca dla osób zaszczepionych został ogłoszony podczas targów turystycznych Fitur w Madrycie w ub. tygodniu i poza notą prasową, która została wtedy wydana (i powtórzona przez wszystkie media) z ogólnymi założeniami nowych zasad, ze strony rządowej nie padły żadne szczegóły. Będą one zawarte w rozporządzeniu, które powinno ukazać się lada dzień. Wszystko wskazuje na to, że na wjazd do Hiszpanii powinien wystarczyć wydruk w języku angielskim z portalu pacjenta z informacją o szczepieniu lub przechorowaniu. Według dzisiejszych informacji medialnych polski rząd zapowiedział, że od 1 czerwca na portalu tym powinna znaleźć się już pełna informacja w tym zakresie, która po wydrukowaniu ułatwi podróż do krajów, które zgadzają się przyjąć turystów zaszczepionych przed wejściem w życie Unijnego Certyfikatu Cyfrowego COVID-19, czyli przed 1 lipca. W przypadku Hiszpanii pomiędzy ostatnią dawką szczepionki a dniem podróży do Hiszpanii powinno upłynąć co najmniej 14 dni. Jak tylko opublikowane zostaną przepisy szczegółowe, będziemy informować o nich media, przewoźników oraz biura podróży i osoby indywidualne zainteresowane wyjazdem do Hiszpanii".

Teraz pora na odpowiedź nasze MSZ: "Na podstawie informacji uzyskanych przez MSZ w Ministerstwie Zdrowia informujemy, iż obecnie nie ma międzynarodowego standardu dokumentu poświadczającego fakt zaszczepienia przeciw COVID-19, ani systemu ich wzajemnego uznawania (to także zakres kompetencji Ministerstwa Zdrowia). Poszczególne kraje indywidualnie wskazują rozwiązania w tym zakresie i jest to zmienne w zależności od sytuacji epidemicznej. Obecnie posiadanie zaświadczenia o odbytym szczepieniu przeciwko COVID-19, nie zwalania z obowiązku przedstawienia negatywnego wyniku testu przy wjeździe do Hiszpanii. Jeśli informacja generowana np. na Internetowym Koncie Pacjenta jest niewystarczająca (w polskim zaświadczeniu z systemu nie jest podana nazwa szczepionki oraz daty jej podania), to w systemie gabinetowym (www.gabinet.gov.pl) znajdują się wszelkie informacje na temat szczepienia pacjenta. Lekarz mający dostęp do tego systemu może wydać na prośbę pacjenta stosowne zaświadczenie zawierające wymagane informacje. Niemniej jednak kwestia przygotowania dokumentu spełniającego wymogi kraju docelowego (np. wskazanie, jakie informacje muszą być ujęte) oraz tłumaczenie przysięgłe dokumentu spoczywa po stronie pacjenta".

Wreszcie Ministerstwo Zdrowia: Polska od 1 czerwca będzie mogła podłączyć się do systemu Unijnych certyfikatów Covid, które ułatwią podróżowanie po UE w czasie epidemii. 25 maja we wtorek sprawdzano gotowość Polski do podłączenia do systemu Unijnych Certyfikatów Covid. Polegała ona na weryfikacji technicznej, czyli ustaleniu, czy wystawiane przez nas kody QR są zgodne z wymogami, wytycznymi UE i czy są możliwe do odczytu w pozostałych państwach członkowskich.

Test pokazał, że Polska jest gotowa technicznie do wprowadzenia Unijnych Certyfikatów Covid, które będą ułatwiać przemieszczanie się po UE w dobie epidemii. Zgodnie z planem, od 1 czerwca, Polska będzie gotowa, by podłączyć się już do systemu. Od 1 czerwca polskie kody QR, oprócz informacji o tym, czy osoba jest zaszczepiona, będą uwzględniać również informacje, czy jest ozdrowieńcem lub, czy posiada negatywny test diagnostyczny pod kątem wykrycia SARS-CoV-2. Unijny Certyfikat Covid to nic innego jak kod QR i unikalny identyfikator ułatwiający weryfikację podróżnego pod względem ryzyka epidemicznego. Kod QR dostępny będzie od 1 czerwca w Internetowym Koncie Pacjenta (pacjent.gov.pl), a później w aplikacji mobilnej mojeIKP i aplikacji mObywatel, czyli w tzw. cyfrowym portfelu. Otrzymać go możemy również w formie wydruku papierowego w punkcie szczepień.

Cyfrowy Certyfikat Covid w czasie kontroli będzie skanowany, sprawdzana będzie też unikalny identyfikator. Pełne uruchomienie systemu dla krajów UE nastąpi od 1 lipca. Warto jednak pamiętać, że przez miesiąc, czyli faktycznie do 1 lipca nie wszystkie kraje UE mogą być do tego ujednoliconego systemu podpięte. WIDEO: Przełomowy test na koronawirusa

Stosowne rozporządzenie wprowadzające podstawę prawną dla transgranicznego użycia systemu ma wejść w życie od 1 lipca, z sześciotygodniowym okresem stopniowego wprowadzania dla krajów, które wymagają więcej czasu na wprowadzenie tych cyfrowych rozwiązań. Komisja Europejska potwierdziła, że centralna infrastruktura informatyczna będzie technicznie gotowa już 1 czerwca. Od tej daty rozpocznie się okres przyłączania krajowych serwerów poszczególnych państw członkowskich, który zakończy się uruchomieniem systemu w UE 1 lipca 2021 r. Z ręką na sercu. W końcu nie wiem, czy wybierając się do Hiszpanii, na przykład, 8 czerwca, wystarczy mi nowy QR - kod, czy też nie. Spróbujmy może w biurze podróży. Cóż, w kolejnych dowiadujemy się, że mamy tutaj do czynienia z czeskim filmem. Przetestowano to już podczas podobnego luzowania przepisów wjazdowych do Grecji. Część turystów z zaświadczeniami o zaszczepieniu odeszła z kwitkiem. Niektórzy przeszli kontrolę, pokazując kartoniki, które otrzymali w punktach szczepień, jeszcze inni nie mieli żadnych problemów. - Cóż, czekamy na jakiekolwiek informacje, ale zapewne dowiemy się za późno, bazując na cudzych błędach... - słyszymy w jednym z zielonogórskich biur.