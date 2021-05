Do kogo powędruje tytuł Człowieka Roku KRONO 2020? Poznaj nominowanych

Człowiek Roku KRONO to bez wątpienia osoba szlachetna, wyróżniająca się swoim działaniem, nietuzinkowa. Przybliżamy sylwetki wyjątkowych Lubuszan, którzy w tym roku mają szansę na zdobycie prestiżowego tytułu.

Już od sześciu lat, firma SWISS KRONO oraz redakcja„Gazety Lubuskiej”, wspólnie wybierają i nagradzają Lubuszan, którzy wyróżniają się swoim działaniem. Tytuł Człowieka Roku KRONO przyznawany jest osobom, które działają na rzecz innych, które chcą by innym żyło się lepiej, nie czerpiąc przy tym żadnych korzyści. Człowiek Roku KRONO 2020 W tym roku również przyznamy tytuł Człowieka Roku KRONO, a także dwa wyróżnienia. Co istotne, o tym, kto zdobędzie tę prestiżową nagrodę, decyduje niezależna kapituła konkursowa. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono ponad 100 wyjątkowych i nieprzeciętnych Lubuszan! Są to osoby, które wyróżniły się swoim działaniem w kilku kategoriach: nauka, biznes, kultura, działalność społeczna i charytatywna oraz samorządność i społeczność lokalna. Niezależna kapituła swoją decyzję już podjęła, ale nie jest ona na ten moment nikomu znana. Wiemy jednak, które z kandydatur szczególnie zwróciły uwagę członków kapituły. Dziś przedstawimy wam sylwetki osób z kategorii działalność społeczna i charytatywna oraz biznes, które mają duże szanse na to, by zostać Człowiekiem Roku KRONO_2020 lub by otrzymać wyróżnienia.

Biznes to nie tylko pieniądze Beata Kopaczyńska jest prezesem firmy BETKOM, którą z powodzeniem zarządza już od 20 lat. Można śmiało powiedzieć, że jest człowiekiem orkiestrą: zna się na biznesie, prowadzi dom, a przy tym rozwija swoją pasję: jest ultramaratonką.

Firma BETKOM, którą zarządza, włącza się w liczne akcje charytatywne. Jest ich tyle, że aż trudno je wszystkie wymienić! Beata Kopaczyńska wspiera m.in. szpitale, rodziny w trudnych sytuacjach finansowych, a także dzieci, które potrzebują pilnej i kosztownej pomocy medycznej.

Uwagę kapituły zwrócił też Marcin Grzymkowski - założyciel zielonogórskiej firmy eobuwie.pl, której chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Grzymkowski przełamał wszelkie bariery w branży obuwniczej i udowodnił Polakom, że nie trzeba przymierzać butów, by były one idealnie dopasowane. Dziś eobuwie.pl wciąż się rozwija, zatrudnia coraz więcej osób i obecne jest na kilkunastu zagranicznych rynkach.

Nominację w kategorii biznes otrzymała też Barbara Langner, dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze, która od lat pokonuje różne przeszkody i z powodzeniem rozwija przedsiębiorstwo, które staje się wzorcowe i chętnie naśladowane jest przez inne firmy komunikacyjne w Polsce. Obecny tabor MZK jest ekologiczny, a firma dba również o historię zakładu, czego dowodem jest małe muzeum na terenie przedsiębiorstwa. Kolejną osobą jest Ryszard Wtorkowski, prezes firmy LUG. To przedsiębiorstwo udowadnia, że nawet w czasie kryzysu związanego z koronawirusem można umacniać swoją pozycję na rynku: firma podpisała w ostatnim czasie milionowe kontrakty! LUG rozpoczął też rozbudowę swojego centrum badawczo – rozwojowego w Nowym Kisielinie, gdzie powstaną nowoczesne laboratoria. Przedsięwzięcie pochłonie 7,1 mln zł, ale prezes Wtorkowski podkreśla, że na biznes trzeba patrzeć długookresowo. Przy sylwetce prezesa Wtorkowskiego nie można też pominąć jego zaangażowania w walkę z pandemią. Dzięki jego handlowym kontaktom z Chinami udało się sprowadzić do Lubuskiego ponad 20 ton pełnowartościowego sprzętu do walki z koronawirusem!

Oni działają na rzecz innych Piotr Marczenia ze Świebodzina, chociaż ma dopiero 18 lat to swoim działaniem może zawstydzić niejednego dorosłego! Wystarczy tylko napisać, że to właśnie on, pięć lat temu, wpadł na pomysł rekonstrukcji starego, poniemieckiego cmentarza w Podłej Górze, o który dba do dziś z pomocą innych. To nadzwyczaj sympatyczny nastolatek z niezwykłą pasją. Nominację w naszym konkursie otrzymał też personel Oddziału Zakaźnego Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. To tutaj trafił polski pacjent „0”. To właśnie ci ludzie od samego początku walczyli na pierwszej i najcięższej linii frontu walki z koronawirusem, często bez odpowiedniej ilości sprzętu. Pomimo zmęczenia, nie odmówili nikomu pomocy i nie poddawali się!

Z kolei Andrzej Piasecki jest jednym z liderów Widzialnej Ręki w Zielonej Górze. O tej akcji trzeba mówić jak o „kolektywie”, ale na pewno jednym z jej aktywnych działaczy był wspomniany zielonogórzanin. To on z innymi osobami założyli grupę, której celem było niesienie pomocy mieszkańcom w dobie pandemii. Z ich pomocy skorzystało wiele osób.

Swoim działaniem wyróżnia się też Małgorzata Jaskulska, kierownik Schroniska dla osób w kryzysie bezdomności Chrześcijańskiej Fundacji Rozwoju Osobistego RONDO, która naprawdę uwielbia to, co robi! Ma świetne relacje z mieszkańcami Schroniska. Zawsze otwarta, wrażliwa, pełna empatii. Po postu anioł! A znacie gorzowiankiWiolettę Reszkowską i Izabelę Szmyt, które tworzą fundację Wiatr w Skrzydła? W pierwszych tygodniach epidemii rozkręciły akcję „Komputer dla dzieciaka”. Gdy rozpoczęło się nauczanie zdalne i okazało się, że wiele rodzin ma problemy z tym, aby dzieci mogły brać udział w lekcjach, gorzowianki rozpoczęły akcję zbierania używanego sprzętu komputerowego, który po przystosowaniu przez znajomych fachowców przekazywały potrzebującym rodzinom. Brawo! Na wyróżnienie zasługuje też Kaja Bartoszewska z Zielonej Góry, która od paru lat angażuje się w mikołajkową akcję zbiórki zabawek dla dzieci z oddziałów zielonogórskiego szpitala. W tym roku, ze względu na pandemię, zbiórka nie mogła się odbyć. Ale K. Bartoszewska pomagała i tak. Gdy szpital poinformował, że potrzebuje pomocy w wyposażeniu mieszkania dla medyków walczących z COVID-19, to właśnie ona ruszyła z organizacją zbiórki. Dzięki temu w krótkim czasie udało się umeblować mieszkanie, w którym mogą po dyżurze odpocząć medycy.

Z kolei Bartosz Kudliński (kierownik Oddziału Intensywnej Terapii w szpitalu tymczasowym w Zielonej Górze) od podstaw stworzył Szpital Tymczasowy, poświęcając się temu w zupełności. Zbudował atmosferę, która motywuje do działania. Wdrożył też szereg działań, które usprawniają opiekę nad osobami chorymi na COVID-19.

Ilona Sobczyk to gorzowska społeczniczka. W ramach grupy Pomocni Lubuskie cały czas pomaga. Gdy wybuchła pandemia, koordynowała akcję szycia maseczek dla szpitala. O lecznicy pamiętała też przy okazji Dnia Dziecka. Wraz ze znajomymi przebrała się za postacie z bajek i przyszła przed szpital, by dzieci choć przez szybę mogły zobaczyć swoich ulubieńców! Wśród nominowanych znalazła się też Anna Duciewicz-Kaczmarek, założycielka zielonogórskiej Jadłodzielni. Inicjatywa jest prosta – ty przynosisz jedzenie, z którego mogą skorzystać inni. W ten sposób zielonogórzanka chce także budować większą świadomość na temat żywności.

Z kolei Grzegorz Blaut z Zielonej Góry to pasjonat i działacz społeczny. Jego życiową pasją i misją jest pomaganie drugiemu człowiekowi na jego życiowych ścieżkach. Mówi, że najważniejsza jest dla niego rodzina, a w drugiej kolejności praca oparta o talenty, pasję i mocne, wrodzone strony. Wspiera innych od ponad 20 lat. Zawodowo jest praktykiem zarządzania, networkerem, trenerem-szkoleniowcem, mentorem, coachem oraz wykładowcą na studiach MBA. Oprócz prowadzenia własnej firmy jest też twórcą i liderem kilku inicjatyw pro-społecznych (Inicjatywa SpokoTato, Rodzinna Akademia Przygody, Klub morsów LODOŁAMACZE, założył pierwszy w kraju Dziecięcy Klub Morsów, stworzył Samodzielną Grupę Operacyjną GROT, jest lokalnym dowódcą jednostki pro-obronnej Fundacji na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju „Combat Alert”). Dużo tego! Swoim działaniem wyróżnia się też Izabela Niekało z Żar. To właśnie pani Iza jest pomysłodawczynią kalendarza na 2021 rok, którego bohaterkami są kobiety – motocyklistki. Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na działalność charytatywną. Izabela Niekało założyła też pierwszą jadłodzielnię w Żarach.

Wiele dla innych robi również Ewa Kaczmarek z Sulęcina. Działa w dwóch grupach: Tęczowy Kocyk oraz Szyjemy dla dzieciaczków z oddziałów szpitalnych. Ewa Kaczmarek w wolnych chwilach szyje malusie rożki dla dzieci, które odeszły z naszego świata zbyt wcześnie oraz poszewki, pokrowce, pluszaki i wszystko to, co może uszczęśliwić małych pacjentów. W ostatnim czasie pani Ewa nie siedziała bezczynnie. W związku z pandemią zaczęła szyć też maseczki, a wraz z nią inne sulęcinianki!

Biznesowi wspólnicy: Krzysztof Korsak i Andrzej Stefanowicz z Gorzowa wspierali lubuskich medyków. W kwietniu 2020 przekazywali posiłki ratownikom z Zielonej Góry, natomiast w marcu pracownikom oddziału OIMOM i szpitala zakaźnego w Gorzowie. K. Korsak i A. Stefanowicz prowadzą również zajęcia o zdrowym odżywianiu w lubuskich szkołach. Pokazują dzieciom, jakie pełnowartościowe posiłki powinny jeść oraz uczą ich nowych smaków.

Swoją działalnością i otwartością na innych wyróżnia się też ksiądz Ryszard Fido, proboszcz parafii w Chociszewie. Po tragicznym pożarze zabytkowego kościoła w Lutolu Suchym nie załamał rąk, tylko – przy wielkim, nieocenionym wsparciu parafian! – walczył o zdobycie pieniędzy na odbudowę świątyni. Udało się niemal dokonać cudu, bo kościół został zmodernizowany w ekspresowym tempie. Wiele dla Gorzowa i gorzowian robi Marek Rybka. To społecznik ze stowarzyszenia Gorzów To My. Koordynował gorzowski „odcinek” ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie brzegów Warty od źródeł do ujścia”, a na osiedlu Górczyn zorganizował jedną z pierwszych w mieście wyprzedaż garażową. Wiemy też, że jeszcze nie raz nas zaskoczy! Osobą dbającą o dobro innych bez wątpienia jest Zbigniew Szumlewicz, prezes OSP Trzemeszno. Gdy w nocy 1 stycznia 2021 roku wybuchł pożar w kamienicy w Sulęcinie, ochotnicy nie tylko pojechali na miejsce, by gasić ogień i ratować życie mieszkańców, ale też zadbali o to, by szybko mogli stanąć na nogi. OSP zorganizowało zbiórkę na rzecz pogorzelców. Darczyńcy wpłacili ponad 110 tys. zł!