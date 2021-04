Do lubniewickiego zamku będzie można wejść już na majówkę! Będzie ponownie otwarty dla zwiedzających

Właściciele planują w przyszłości remont.

Wiąże się on z bardzo dużymi środkami finansowymi, które chcielibyśmy pozyskać z funduszy unijnych. Koszty remontu całego obiektu zaczynają się od 20 milionów złotych, wymaga to ogromnych nakładów. To, co możemy, robimy na bieżąco - zamek trzeba ogrzać i ochraniać, co chwila wymagane są bieżące naprawy, jak uzupełnienie poszycia dachowego. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, ile należy włożyć w zamek wysiłku. Remont widzę w perspektywie kilku lat. Prawdopodobnie będziemy aplikować w tym i przyszłym roku o dofinansowanie unijne. Mam nadzieję, że Lubniewice będą trzymały kciuki i nas wspierały duchowo