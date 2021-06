Do Polski nadal z testem lub... po szczepieniu. Rząd przedłużył ograniczenia do 31 sierpnia

Obowiązek przedstawiania wyników testów na polskiej granicy obowiązuje do dnia 31 sierpnia, jednak może on zostać przedłużony. Kto nie musi wykonywać testów?

Wjazd do Niemiec bez testu

Przypomnijmy, że w niedzielę (30 maja) Polska została w Niemczech zniesiona z listy obszarów wysokiego ryzyka. W związku z tym od tego dnia jadąc do naszych zachodnich sąsiadów nie musimy rejestrować swojego przyjazdu oraz wjedziemy bez okazania testu na obecność koronawirusa i nie będziemy musieli się także poddawać kwarantannie.

Pierwszy raz na niemiecką listę krajów ryzyka Polska trafiła w październiku 2020 r. To właśnie wtedy Polacy, jeśli chcieli wjechać do Niemiec, musieli wykonać test i trafiali na kwarantannę. W lutym 2021 r. trafiliśmy na listę krajów wysokiego ryzyka, co jeszcze bardziej skomplikowało podróże do Niemiec.