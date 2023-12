Do tego morderstwa doszło w święta w Klenicy w powiecie zielonogórskim. Akt oskarżenia jest w sądzie

Brutalne morderstwo. Jest akt oskażenia

– Mężczyznom zarzucono bezpośrednie działanie w celu pozbawienia życia kobiety oraz znęcanie się nad nią. Z analiz śledztwa wynika, że mężczyźni zaplanowali swoje działania. Obaj nie przyznają się do wszystkich zarzucanych czynów, zwłaszcza do znęcania się. Jest prowadzone w tym zakresie szczegółowe postepowanie sadowe, które da swój wyraz w wyroku sądowym. Mężczyźni zaprzeczają niektórym faktom, które im przedstawiono – informuje rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze prok. Ewa Antonowicz.

– Na uboczu mieszkali, nikt im tam nie zaglądał – mówiła jedna z mieszkanek Klenicy tuż po tragedii. Ale nikt raczej nie mógł nawet zajrzeć. Przed wejściem ostrzegały tabliczki na ogrodzeniu. Na ścianach domu były kamery.

– Gęsi czy kozy, jak poszły tamtędy na wał, to przeganiał. Jak pies poszedł, to go zabił – słyszymy we wsi. – Zagrody porobił, żeby mu nikt na podwórko nie zaglądał.