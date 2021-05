Dobra wiadomość dla osób, które chcą się zaszczepić. Majówkowy punkt szczepień w Gorzowie Wielkopolskim będzie działał dłużej!

- Każdego dnia planujemy podać około pięciuset dawek szczepionki i będzie to preparat firmy Johnson&Johnson - dodaje Karol Zieleński z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

„Zaszczep się w majówkę” jest to ogólnopolska akcja, która wystartowała za sprawą mobilnych punktów szczepień w województwach w całej Polsce! Przypomnijmy, że akcja początkowo miała trwać do poniedziałku, 3 maja.

W sobotni poranek około godziny 10 w kolejce do zaszczepienia się czekało już około trzystu osób. Wszyscy przybyli jeszcze przed otwarciem punktu szczepień, żeby zająć dobre miejsce. O tym, że mieszkańcy naszego regionu chcą się szczepić niech świadczą zdjęcia w naszej galerii przedstawiające m.in. kilkusetmetrową kolejkę.

Majówkowy punkt szczepień będzie działał dłużej

Mimo że od początku informowano, że majówkowy punkt szczepień będzie działał tylko od 1 do 3 maja, ostatecznie termin został przedłużony. Poinformował o tym na swoim Facebooku Lubuski Urząd Wojewódzki.

- Dobra wiadomość, dla wszystkich, którzy nie zdążyli zaszczepić się w pierwszych dniach majówki. Do województwa lubuskiego dotarło 1000 dodatkowych dawek szczepionki Johnson&Johnson. W związku z tym punk szczepień zlokalizowany w Gorzowie Wielkopolskim będzie czynny jeszcze we wtorek i środę (4 i 5 maja) w godzinach od 10 do 18 - czytamy.